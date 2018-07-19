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Milli Piyango sonuçları (19 Temmuz 2018)

Milli Piyango sonuçları (19 Temmuz 2018)

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihliler belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler Gaziantep ve KKTC'den çıktı. İşte, 19 Temmuz MPİ sıralı tam liste.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 21:45 - Güncelleme: 19-07-2018 21:45

Milli Piyango çekiliş sonuçları, Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte açıklandı. Ayda 3 kez çekilişi yapılan Milli Piyango'nun bu ay ki  2. çekilişi gerçekleşti ve büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihliler belli oldu. İşte, 19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları...

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: GAZİANTEP-MERKEZ, KKTC-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

070261

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

169363

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

491520

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

237701 385811

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

152116 174289 178958

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

10340 22088 32144 48021 55585 60612 
62661 77807 82304 98518

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

1325 1619 2222 3667 6707 7975 
8152 8460 8728 9413

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

009 169 174 245 300 355 
453 692 832 847

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

02 07 15 23 38 44 
49 73

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

4 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

000261 010261 020261 030261 040261 050261 
060261 070061 070161 070201 070211 070221 
070231 070241 070251 070260 070262 070263 
070264 070265 070266 070267 070268 070269 
070271 070281 070291 070361 070461 070561 
070661 070761 070861 070961 071261 072261 
073261 074261 075261 076261 077261 078261 
079261 080261 090261 170261 270261 370261 
470261

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