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Milli Piyango çekilişi başladı! 2018 Milli Piyango sonuçları

Milli Piyango çekilişi başladı! 2018 Milli Piyango sonuçları

Milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu 61 milyon liralık büyük ikramiye için çekiliş bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak ve sonuçlar belli olacak. Peki Milli Piyango saat kaçta çekilecek? İşte Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı ve detaylar.

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 19:33 - Güncelleme: 31-12-2017 19:33

2018 Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Pazar akşamı (bugün) Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. 1000, 2000 ve son 5 rakamına göre gibi küçük ikramiyelerin çekilişi gün boyunca sürecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi ise 23.30 ile 23.45 arasında gerçekleşecek.

Diğer ikramiye çekilişlerinin saatlerinin şöyle olması bekleniyor. 

10 milyon liralık ikramiye 23.25,
5 milyon liralık ikramiye 23.20,
2 milyon liralık ikramiye 23.15,
1 milyon liralık ikramiye 23.10,
500 bin liralık ikramiye 23.05,
Amorti çekilişi 23.00.

BÜYÜK İKRAMİYE

Büyük ikramiye 61 milyon lira... Büyük ikramiye için çekiliş gece yarısına yakın saatlerde olacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.

Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek.

Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • arnaani 31 Aralık 2017 21:12 kumar şeytan işi pisliktir,özendirilmesi utanç verici ayrıca yıkılan yuvalar bozulan psikolojiler cabası,dünyayı kazanıyom derken allahın rızasını kaybetmek felaket,buna alet ve sebeb olanlarda vebal altında

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