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Milli Piyango 9 Temmuz çekilişi sorgulama TAM LİSTE

Milli Piyango 9 Temmuz çekilişi sorgulama TAM LİSTE

9 Temmuz 2018 tarihli Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango MP 9 Temmuz çekilişi hangi numaralara çıktı, Milli Piyango 9 Temmuz sıralı tam listesi bu haberimizde

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 20:48 - Güncelleme: 09-07-2018 20:48

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 9 Temmuz 2018 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları ve tam liste...

9 TEMMUZ 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 9 Temmuz 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

099032 205587 380969

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

01294 05335 17662 28178 28677 30176 
44756 63377 78991 90645

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

0877 2572 2655 2962 3665 4712 
4813 4993 5400 7262

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

070 234 236 247 385 535 
556 559 602 776

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

07 09 15 16 19 34 
70 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

1 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

097140 197140 207140 217140 227140 237140 
247140 257140 267140 277140 287140 290140 
291140 292140 293140 294140 295140 296140 
297040 297100 297110 297120 297130 297141 
297142 297143 297144 297145 297146 297147 
297148 297149 297150 297160 297170 297180 
297190 297240 297340 297440 297540 297640 
297740 297840 297940 298140 299140 397140 
497140

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