Milli piyango 2018 yılbaşı ikramiyesiyle neler alınır?

Milli piyango 2018 yılbaşı ikramiyesi bu yıl 61 milyon TL. Eski parayla 61 trilyon. Böyle yazınca rakam az gözükebilir ama 61 milyon TL ile neler yapılır merak konusu oldu. Ev arabayı aldıktan sonra 61 milyon TL ile neler alabilirsiniz?

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tamamına yakını tükendi. Biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bilet gişeleri önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanını yaşıyor. Milli Piyango'nun, 31 Aralık Pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.

BÜYÜK YILBAŞI İKRAMİYESİ 61 MİLYON TL İLE NE YAPILABİLİR? Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den, bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek.

250 TESLA ALINABİLİR

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Elon Musk. Türkiye'ye gelmesiyle birlikte gündeme oturan Elon Musk'ın bilindiği üzere TESLA arabası var. Eğer büyük ikramiye size çıkarsa 61 milyon TL ile 250 adet tesla alabilirsiniz.

İSTANBUL'DA 20 LÜKS VİLLA

En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.

203 DAİRE

300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire de alınabilecek büyük ikramiyeyle, sayısız kedi evi, tonlarca mama, sabahı bekleyen Ağrılı Ramazan gibi binlerce hastanın protez ya da tedavi masrafı, çorak topraklara dikilebilecek milyarlarca ağacın bedeli, bakıma muhtaç yaşlılara destek ya da eğitime ulaşmada dezavantajlı on binlerce çocuğun öğretim masrafları karşılanabiliyor.