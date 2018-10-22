MHP'nin af teklifine AK Parti'den yeni formül

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yaptığı sunumun ardından yapılan değerlendirmelerde de affın toplum vicdanında yaratabileceği rahatsızlıklar dikkate alınarak bir çalışmanın yapılabileceği üzerinde duruldu.

AK Parti kurmayları, yapılabilecek düzenlemenin, 2106’da koşullu salıverilmeyle ilgili çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) benzer içerikte olabileceğine işaret ettiler. 2016’da çıkarılan KHK ile iki önemli düzenleme yapılmıştı.

BAZI SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA TUTULMUŞTU

Söz konusu düzenlemede, koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadarki kısmı denetimli serbestlik ile infaz edilmesi sağlanmıştı. Şartları taşıyan hükümlülerin bir yıl erken tahliye edilmişti. Ancak kasten öldürme, çocuğa ve aile bireylerine yönelik ağırlaştırılmış yaralamaya dönük cinsel suçlar, özel hayatın gizliliğine yönelik suçlar, uyuşturucu ticaret ve imalatı, devletin güvenliğine, Anayasal düzene, terörle mücadele ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar kapsam dışında tutulmuştu.

ERKEN TAHLİYE İMKANI SAĞLAYAN DÜZENLEME

Star'da yer alan habere göre; Vicdanlarda oluşturabileceği tepkiler nedeniyle AK Parti’de sıcak bakılmayan af teklifine yeni formül bulundu. Cezasının uzun süresini çekenlere bir miktar daha erken tahliye imkanı sağlayacak düzenleme ön plana çıktı.

ERDOĞAN: UYUŞTURUCUYU AFFEDEN BİR İKTİDAR OLARAK MI ANILALIM?

Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum 'Affettim' diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Biz rastgele cezaevine girenlere cezaevinin kapısını açamayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?