MHP'den Gökçek bombası! Ankara adayı Gökçek mi olacak...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını açıklamasından sonra yeni bir bomba daha patlattı. MHP'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde Melih Gökçek'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği iddia edildi. MHP'li kaynaklar, "Melih Gökçek'i Ankara için aday olarak düşünüyoruz" dedi.

BAHÇELİ İLE GÖKÇEK GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GÖRÜŞTÜ... Ankara muhabirlerinin verdiği bilgiye göre, MHP lideri Bahçeli ile Melih Gökçek'in görüşmesiyle birlikte Gökçek'in adaylığı netleşmiş olacak. Geçtiğimiz haftalarda da Bahçeli ve Gökçek arasında görüşme olduğu kulislerde konuşulan iddialar arasında bulunuyor. Bugün MHP kaynakları da Ankara adaylarının Melih Gökçek olduğunu duyurdular.

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MELİH GÖKÇEK KİMDİR?... Melih Gökçek, 20 Ekim 1948’de Ankara’nın Keçiören ilçesinde doğdu. Ahmet Bey ve Kadriye Hanımın oğludur. İlk, orta ve lise tahsilini Gaziantep’te tamamladıktan sonra, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesinin yanı sıra, Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi. Eğitiminin ardından Parlamento muhabirliği yapmaya başladı. Aynı zamanda Çalışma Bakanlığında Özel Kalem Müdür muavinliği yaptı.

Askerlik görevini yedek subay olarak Kıbrıs Güzelyurt’ta tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı. 1984 yılında Anavatan Partisinden Keçiören Belediye Başkanlığına seçildi. Keçiören Başkanlığı sırasında ANAP’ın Türkiye’deki belediye başkanları arasında yaptırdığı

araştırmada yüzde 70’le en başarılı başkan seçildi.

Bu dönemde ayrıca spora yaptığı katkılar dolayısıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün “Ömür Boyu Spor Sahalarına Giriş Kartı” ödülünü ve Ankara Muhtarlar Derneğinin “Yılın Belediye Başkanı” ödülünü aldı. 1987’den 1994 yılında kadar Keçiörengücü Spor Kulübünün başkanlığını yaptı. 1989’da ikinci kez aday olduğu Keçiören Belediye Başkanlığını kazanamayınca bu tarihten itibaren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü görevine atandı.

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1991’de ANAP’tan ayrılarak RP’ye geçti. 1991 genel seçimlerinde RP listesinden 19. dönem Ankara milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Bu dönemde Anayasa Komisyonu üyeliği, (10/3) Esas Nolu Meclis Araştırma Komisyonu üyeliği ve (10/11) Esas Nolu Meclis Araştırması Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. 1994’te milletvekilliği devam ederken RP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

seçildi. Belediye Başkanı seçilince TBMM Anayasa, Adalet Komisyonunca 28 Nisan 1994’te milletvekilliğinden çekildiğine karar verildi. RP’nin kapatılması üzerine FP’ye geçti.

Bu partinin adayı olarak girdiği 1999 yılı Belediye Seçimlerinde ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 2002

yılında Demokrat Partiye geçti. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinin adayı ve üçüncü kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2009 yerel seçimlerinde aynı partiden dördüncü kez Büyükşehir belediye başkanı seçildi.

Gökçek, AK Parti'nin kamuoyunda memnuniyetsizlik oluşturan belediye başkanlarını görevden alma furyası sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Melih Gökçek İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.