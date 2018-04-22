MHP'den 5 vekil istifa edip İYİ Parti'ye geçiyor! Bahçeli açıkladı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 15 CHP'li milletvekilinin partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılması siyasetin gündemine bomba gibi düşerken, bir bomba iddia da MHP'den geldi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, milletvekilleri ile yediği yemekte, "Bizden 5 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçebilir" dediği öğrenildi...

ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE AÇIKLANACAK... Habertürk'ün haberine göre, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından MHP'den de 5 milletvekili partisinden istifa ederek İYİ Parti sıralarına katılacak. Kulislerde isimlere yönelik bazı tahminler var. İlerleyen saatlerde bu istifaların da açıklanması bekleniyor.

BAHÇELİ YEMEKTE SÖYLEDİ... 9 Nisan'da Devlet Bahçeli, milletvekilleriyle buluştuğu yemekte İYİ Parti'ye grup kurdurmak için bazı vekillerin partiye katılabileceğini, MHP'den de 5 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçebileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

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İLK İSİM OKTAY VURAL MI?... Öğle saatlerinde MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural hakkında sosyal medyada "MHP'den istifa etti, İYİ Parti'ye katılıyor" iddiası gündeme gelmişti. Vural kendisi hakkında çıkan ‘partisinden istifa etti’ söylentisinin doğru olmadığını söyledi. Oktay Vural, “Öyle bir şey söz konusu değil” demişti... Vural, Kızılcahamam toplantısına katıldığını şimdi de parti adına uluslararası bir toplantıya katılmak üzere Gürcistan’a gittiğini açıkladı.

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