MHP Milletvekilleri YSK kesinleşen listesi 27. dönem 2018 MHP vekilleri kimler oldu

MHP 27. Dönem milletvekilleri kesinleşmiş listesini YSK bugün saat 17.00'da ilan etti. MHP milletvekilleri kimler oldu, Ankara, Diyarbakır, Adana, Sivas listelerinde değişen isimler var mı? 27. dönem MHP milletvekilleri 24 Haziran 2018 genel seçimleri ile ortaya çıktı. MHP milletvekilleri kesinleşmiş YSK listesi saat 17.00'da yayınlandı. İşte isim isim tam liste...

Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

MHP milletvekili aday listelerine göre partinin mevcut 35 milletvekilinden 13'ü liste dışı kaldı. Bu isimler arasında eski Grup Başkanvekili Oktay Vural ve 2014 yılında cumhurbaşkanlığına aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu da yer alıyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli ise bir kez daha Osmaniye'den birinci sırada aday oldu. İstanbul 1. bölgeden Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu. Ankara 1. bölgeden 1. sıradan Mevlüt Karakaya'yı aday olarak gösteren MHP listelerinde Ankara 2. bölgede ise 1. sıradan ise Sadir Durmaz yer aldı. Ankara 3. bölge 1. sırada ise Yaşar Yıldırım yer aldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da listeye Ankara 2. bölge 3. sıradan adını yazdırdı.

Milletvekilliği için başvuru yapmasına rağmen 8 isim Mehmet Parsak, Oktay Vural,Ahmet Kenan Tanrıkulu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Mehmet Günal, Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Oktay Öztürk aday gösterilmedi. Listede yer almamasına en çok şaşılan isim Mehmet Parsak oldu.

MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi. İzmir Milletvekili Oktay Vural, adaylık başvurusu yaptığı halde MHP listesinde yer bulamadı.