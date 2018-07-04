  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVİlk 2’si çok beğenildi, 3.’sü geliyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

MHP Milletvekilleri YSK kesinleşen listesi 27. dönem 2018 MHP vekilleri kimler oldu

MHP Milletvekilleri YSK kesinleşen listesi 27. dönem 2018 MHP vekilleri kimler oldu

MHP kesinleşmiş milletvekili listesindeki isimler kimler, listede eksik var mı? MHP YSK kesinleşmiş listesi saat 17.00'da açıkladı. Kesin liste yarın, 5 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanacak. MHP 27. dönem milletvekilleri listesi isim isim tam liste haberimizde olacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-07-2018 17:33 - Güncelleme: 04-07-2018 17:33

MHP 27. Dönem milletvekilleri kesinleşmiş listesini YSK bugün saat 17.00'da ilan etti. MHP milletvekilleri kimler oldu, Ankara, Diyarbakır, Adana, Sivas listelerinde değişen isimler var mı? 27. dönem MHP milletvekilleri 24 Haziran 2018 genel seçimleri ile ortaya çıktı. MHP milletvekilleri kesinleşmiş YSK listesi saat 17.00'da yayınlandı. İşte isim isim tam liste...

Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

MHP milletvekili aday listelerine göre partinin mevcut 35 milletvekilinden 13'ü liste dışı kaldı. Bu isimler arasında eski Grup Başkanvekili Oktay Vural ve 2014 yılında cumhurbaşkanlığına aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu da yer alıyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli ise bir kez daha Osmaniye'den birinci sırada aday oldu. İstanbul 1. bölgeden Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu. Ankara 1. bölgeden 1. sıradan Mevlüt Karakaya'yı aday olarak gösteren MHP listelerinde Ankara 2. bölgede ise 1. sıradan ise Sadir Durmaz yer aldı. Ankara 3. bölge 1. sırada ise Yaşar Yıldırım yer aldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da listeye Ankara 2. bölge 3. sıradan adını yazdırdı.

Milletvekilliği için başvuru yapmasına rağmen 8 isim Mehmet Parsak, Oktay Vural,Ahmet Kenan Tanrıkulu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Mehmet Günal, Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Oktay Öztürk aday gösterilmedi. Listede yer almamasına en çok şaşılan isim Mehmet Parsak oldu.

MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi. İzmir Milletvekili Oktay Vural, adaylık başvurusu yaptığı halde MHP listesinde yer bulamadı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN MHP Milletvekilleri YSK kesinleşen listesi 27. dönem 2018 MHP vekilleri kimler oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro