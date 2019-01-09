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MHP lideri Bahçeli'den MYK'de 'milli beka' vurgusu

MHP lideri Bahçeli'den MYK'de 'milli beka' vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini, yerel seçim çalışmaları kapsamında, milletvekili olmayanlar başta olmak üzere illerde görevlendirecek. Bahçeli, üyelerden Cumhur İttifakı çerçevesinde yapılan tezviratlara aldırış etmemelerini istedi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 18:07 - Güncelleme: 09-01-2019 18:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde yerel seçim gündemiyle toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bir saat sürdü. Edinilen bilgiye göre, Bahçeli toplantıda, Türkiye'de 15 Temmuz'dan bugüne siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yaşananları değerlendirdi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinin hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için önemine dikkati çeken MHP lideri Bahçeli, 'x+y=z' formülüne değinerek, bunun sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti ile 30 büyükşehirde seçim ittifakı yapılacağını anımsatan Bahçeli, ittifak kapsamında olmayan 51 ilde ise yarışın edep ve adaba uygun olması konusunda uyarılarda bulundu.

'MİLLİ BEKA' VURGUSU

Bahçeli, "Niye orayı, şurayı, burayı aldık, almadık" şeklinde tezvirat ve dedikodulara aldırış edilmemesini isteyerek, "Bana, 'Belediye mi, beka mı?' derseniz, 'Beka' derim" ifadesini kullandı.

Büyükşehirlerin oy oranı analizlerinin de yapıldığı toplantıda, Bahçeli, MYK üyelerine, yerel seçim çalışmalarında milletvekili olmayanlar başta olmak üzere, illerde görevlendirilecekleri bilgisini verdi.

Bu arada Bahçeli, birkaç gün içinde diğer adayların belirlenmesinin ardından, yine seçim gündemiyle il başkanlarıyla bir araya gelecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 09 Ocak 2019 19:21 Siyaseti bırakman milletin beka sı için en hayırlı şey olur.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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