MHP Lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından Ağrı'da 18 gündür aranan ve bugün cansız bedenine ulaşılan minik Leyla için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bahçeli paylaşımında Ankara'nın Polatlı ilçesinde cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara'yı da unutmadı.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde,
18 gündür aranan minik Leyla'dan acı haber!
"HAKİKATEN TÜRKİYE YASA BOĞULDU"
"Eylül’den sonra Leyla yavrumuzun da cansız bedeni bulundu. Hakikaten Türkiye yasa boğuldu. Ağrı’da günlerdir aranan Leyla gözlerini hayata yumdu. Hem Eylül’e hem Leyla’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.
"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir."
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken 'Leyla' mesajı! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini AnkaDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER