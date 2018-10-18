Mevlüt Uysal'dan adaylık açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı. Uysal, ''Şu anda İstanbul'da yaklaşık bizim 294 kilometre metro inşaatımız var. Dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız'' dedi. Uysal, Kabataş'ta Martı Projesi'nin iptal olmadığını, martı figürünün olduğunu açıkladı.

Mevlüt Uysal, ''Yerel seçimde aday olacak mısınız?'' sorusuna ''Bir görevi ısrarla hiç talep etmedim. Görev verilirse en iyi şekilde yapma gayretinde olacağız.'' şeklinde cevap verdi.

Uysal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Metro ulaşımında hizmete girmeye en yakın hat Çekmeköy-Üsküdar hattı. Vatmansız bir hat. Ne zaman hizmete giriyor bu hat?

İstanbul'un önemli ulaşım sorunlarını çözecek raylı sistem şu ana kadar yapılanlar var inşaatı devam edenler var. Daha öncesinden Üsküdar Ümraniye metrosunu açtık şu anda. Çekmeköy şu anda yapımı bitti testleri bitti. Sertifikasyon işlemi bitmek üzere o geldiği anda açmayı planlıyoruz. Şu anda İstanbul'da yaklaşık bizim 294 kilometre metro inşaatımız var. Dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız. Mevcut olarak en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız yer altında 25 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık 18 hatta metro inşaatı var. 2021'e kadar devam edecekler var. İstanbul'un uzunluk yaklaşık Gebze'den girdiğimiz zaman Silivri'den çıktığımız zaman 120 kilometre civarında.

Kabataş projesinde değişiklikler var. İnşaat devam ediyor. Kabataş ne olacak?

Kabataş aslında transfer merkezi olarak planlanmış bir yer. Şu anda denizdeki yapılar bitti. 2019 baişı itibariyle vatandaşımız hizmet almaya başlayacak. Marti figürü çok tartışıldı. Yolcu salonları martı figürü ile biraz daha ebatları büyüyor. Kabataş'ta Martı Projesi iptal değil, martı figürü iptal yolun yer altına alınması iptal.

Alt yapı meselesi var. Sebep biraz iklim değişikliği. Büyükşehir yeni iklim koşulları karşısında neler planlıyor ve neler yapıyor ?

Ani yağışlarla yeniden oluşan riskler ortaya çıkıyor. Ani yağış olabilecek yerleri kontrol altında tutuyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSU

Kentsel dönüşüm deyince İstanbul akla gelir. Uzlaşma noktası bulunarak adım atılmalı. Yaklaşık 1,5 milyon yapı var İstanbul'da. Bütün ilçe belediye başkanlarımızla konuştuk ne yapılabilir? Geçmişte iyi niyetli olarak imar artışı vererek vatandaş kendi kendine bu işi çözsün denilmiş. En tipik örneği Fikirtepe. İmar artışı yapmadık maliyeti nasıl karşılayacağız? Vatandaşı bir yerden başka bir yere götürdüğümüz zaman bundan memnun olmuyor. Orada bir ömrü var hatırası var. 2018'de bütçemizden 1 milyar lira ayırdık. 100 metrekare dairesi varsa 80 metrekare daire vereceğiz.

Yerel seçimde aday olacak mısınız?

Bir görevi ısrarla hiç talep etmedim. Görev verilirse en iyi şekilde yapma gayretinde olacağız.

Marmara Denizi ile ilgili hassasiyetiniz gözlendi

Kirli su temizledikten sonra denize bırakılıyor. Gemilerin günlük olarak uçakla takibini yaptırıyoruz. Derelerden gelen sular kontrol ediliyor havadan.

Çevrede kentin yeşillendirilmesi konusunu sormadan edemeyeceğiz...

Yeşile ihtiyacımız var. Bizim şu anda belirli noktalarda da parklar yeşil alanlar üretme ihtiyacımız ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız Millet Bahçesi dedi. Dünyanın en değerli arazisi (Atatürk Havalimanı) Millet Bahçeli oluyor. 11 bin dönüm. Millet Bahçeli ile bütünleşebilen şeyler olacak orada. Şişli'deki İSKİ binası bölgesini yaklaşık 20 bin metrekare parka dönüştürdük.

Sosyal konulara girmek isterim. İBB'nin en fazla üzerinde durduğu boyut nedir sizce?

Siz trafiği çok önemli görürsünüz ama öğrencisi olan veli okul servislerini çok önemli görüyor. Evinden çıkamayacak hale gelmiş biri evine haftada bir temizlik gitmesi önemli hale geliyor. Maslak'taki trafik onu ilgilendirmiyor. Herkesin hizmetine ulaşmak zorundayız. İSMEK 285 bin öğrenci geçen yıl eğitim almış. Müracaat edenlerin yüzde 43'ü üniversite mezunu.