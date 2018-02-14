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Mevlana sevgililer günü sözleri ile resimli aşk mesajları

Mevlana sevgililer günü sözleri ile resimli aşk mesajları

Dünya ülkeleri ile birlikte 14 Şubat Sevgililer günü artık Türkiye'de yoğun katılımla kutlanıyor. Sevgililer gününde mesajlar atarak ya da hediyeler alarak bugünü özel kılıyoruz. Biz de internethaber.com olarak sizler için hiçbir yerde yayınlanmamış yepyeni sevgililer günü mesajları derledik. Üstelik bunları 'aşkın' sembol ismi Mevlana'nın sözleri ile süsledik. İşte sevgililer günü için özel resimler ve mesajlar;

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 13:00 - Güncelleme: 14-02-2018 16:19

Bugün 14 Şubat Sevgililer günü. Gün bitmeden sevdiğinize mesaj atmayı unutmayın diyoruz. Sizler için Mevlana'nın sözleri ile en güzel sevgililer günü resimli mesajlarını hazırladık. Mevlana'nın aşk sözleri yüklü bu resimli mesajları SMS olarak cepten atabilirsiniz.

Dünya ülkeleri ile birlikte 14 Şubat Sevgililer günü artık Türkiye'de yoğun katılımla kutlanıyor. Sevgililer gününde mesajlar atarak ya da hediyeler alarak bugünü özel kılıyoruz. İşte internethaber.com olarak hazırladığımız Mevlana'nın sözleri ile süslü resimli sevgililer günü mesajları;

-Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma. Bil ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak. (Mevlana)

-Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.

-Sen bana kendi gözünle bakma, benim gözümle bak da biri iki görme! Bana, bir an olsun benim gözümle bak da varlıktan öte bir meydan gör! (Mevlana)

-*Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır. *Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasip olsun diye! (Mevlana)

-*Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet, Olsun! Vuslata aşık gönül susmayada razı. *Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur. (Mevlana)

-Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur. *Seni bağrıma değil, bağrımı ve başımı ayağının altına bastım. Gözüm toprak olacak, ama gönlüm daima aşk kokacak.

* Sarılmayı bilirmisin? Sahiplenmeyi, sahiplendiğinde sadık kalmayı? Sen bilirmisin aşık olmayı? Bölünebilirmisin ikilere, üçlere, gerekirse binlere? Yapabilir misin? Gerçekten sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz. Unutma; ya çok seversin bir kere, yada hiç sevmezsin. (Mevlana)

-Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.

*Her Yerde Olmak Gibi Bir Duan Varsa, Gönüllere Gir; Çünkü Sevenler, Sevdiklerini Gönüllerinde Taşırlar. (Mevlana)

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