Meteorolojiden önemli uyarı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10'uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Ordu'nun İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.

İkizce ve Çaybaşı ilçeleri çevresinde metrekareye saatte 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre de Doğu Karadeniz’de son günlerde yaşanan selin ardından yaralar sarılmaya başlanırken, yağmur bulutlarının yeniden Karadeniz üstünde toplanması ortaya ürkütücü görüntüler çıkardı.