Meteoroloji uyardı: Yağışlar geliyor

Türkiye hafta başından itibaren yeni yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta başında Marmara'nın batısı Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yurdun büyük bölümü sıcak havanın etkisi altında olacak. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bitlis, Muş, Van ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜ EGE VE AKDENİZ'DE YAĞIŞ VAR

Yağışlar salı ve çarşamba gününden itibaren Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterecek. Yurdun diğer bölümlerinde ise parçalı bulutlu bir hava olacak. İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmini: