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Mete Yarar'dan bomba Afrin iddiası! Başlarında kim var?

Mete Yarar'dan bomba Afrin iddiası! Başlarında kim var?

Türkiye'nin Afrin'i ev ev bildiğini belirten Mete Yarar, Afrin'de bulunan PKK/PYD ekibinin başında Kandil'den gelen bir sorumlunun olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2018 11:16 - Güncelleme: 21-01-2018 11:56

AFRİN'deki PKK/PYD varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Yarar, Afrin'de bulunan ekibin başında Kandil'den gelen bir sorumlunun olduğunu söyledi.
 
CNN Türk canlı yayınında Zeytin Dalı harekatına ilişkin çarpıcı detayları paylaşan Mete Yarar, PYD'nin bir üst akıldan yardım aldığını açıkladı. Mete Yarar'ın Afrin harekatı ile ilgili açıklamalarından satırbaşları:

ÜST AKIL VAR: Örgütün bir üst akılı Kandil. Afrin'de bulunan ekibin başında Kandil'den gelen bir sorumlu var. Askeri uzmanın bölgeye geldiğini biliyoruz. Mayınların, ağır tüfeklerin, kanasların nereye yerleştireceklerini öğrettiler. Bunun  dışında bir üst akılın da anlık istihbarat sağladıklarını biliyoruz. Karayolu ve demir yolu tünellerini kullanıyorlar. Mühimmatları buralara yerleştirmişler.

TÜRKİYE AFRİN'İ EV EV BİLİYOR: Türkiye Afrin'i ev ev biliyor. 6-9 bin YPG'li olduğu belirtiliyor. Silah kullanan ise 3 bini geçmez benim tahminimce. Asıl güçlerini aşağıya doğru kaydırmış bulunuyorlar. Özellikle petrol ve su kaynaklarının olduğu bölgede daha kuvvetliler...

- Bu operasyonu riske sokacak şey 'ne zaman bitecek' sorusudur

- Türkiye, ABD'nin verdiği silahları vurdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • İ.h.y 21 Ocak 2018 12:21 Yürüyün aslanlar allaj yardımcınız olsun

    CEVAP YAZ 10 6
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