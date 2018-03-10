  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mete Yarar net konuştu: Mezarı hazırlansın

Mete Yarar net konuştu: Mezarı hazırlansın

Güvenlik uzmanı Mete Yarar terörle mücadelede hayatını kaybedenleri hatırlatarak, "Bu ülkedeki bir vatandaşımıza kefen biçmeye çalışanın mezarı hazırlansın." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-03-2018 08:22 - Güncelleme: 10-03-2018 08:22

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, "(Afrin'e neden gittik?) sorusunun cevabını, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve daha sonra gelinen dönemde ortaya koyduk. DEAŞ'ı attık, bugün DEAŞ konuşmuyoruz." dedi.
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afrin Neden Önemli?" başlıklı konferansa katılan Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda oluşan ortamın bütün Afrin sorularına cevap verdiğini söyledi.

AA'nın haberine göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın çok zor bir zamanda yapıldığını dile getiren Mete Yarar, harekatın 15 Temmuz'un ardından 25 Ağustos 2016'da icra edildiğini anımsattı.

AFRİN'E NEDEN GİTTİK?
Harekat sayesinde bölgede terör örgütü üyesi kalmadığını ifade eden Yarar, şöyle konuştu:

"(Afrin'e neden gittik?) sorusunun cevabını, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve daha sonra gelinen dönemde ortaya koyduk. DEAŞ'ı attık, bugün DEAŞ konuşmuyoruz. Başka bir şey daha yaptılar. Orayı bir cehennemden bir cennete doğru dönüştürerek, bugün yaklaşık kendi mültecilerin bir kısmını günde 800, zaman zaman 100 kendi rızasıyla bir daha dönmemek üzere kendi ülkelerine dönecekleri bir vaha yarattılar."

 Suriye'de insanların güvenlik sorunu yaşamadan insani ihtiyaçların karşılanabildiği tek yerin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olduğunu vurgulayan Mete Yarar, "Şu anda Suriye'deki insanlara, akşam kafasına bomba düşmeden, çocuğunun başına bir şey gelmeyeceğine inanarak ve hasta olduğunda çocuğunun sağlık merkezine götürebileceğini bilerek olanakları sağlayacak yer, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gelinen noktadır. Aslında Afrin sorusunun tam cevabı bu." diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZA KEFEN BİÇMEYE ÇALIŞANIN MEZARI HAZIRLANSIN"
Terör örgütleriyle verilen mücadelede 1984 yılından beri 30 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Yarar, "Yalnızca barikatlar döneminde şehit sayısı 700. Biz Suriye savaşına girmedik ama Suriye bize gelmişti. Biz Afrin'e girmeden önce Afrin'den gelen adamlar Beşiktaş'taki bombalı saldırıyı yaptı, 40 tane 23 ile 30 yaş arasında gencecik çevik kuvvet polislerimizi şehit etmişlerdi. Bu ülkedeki bir vatandaşımıza kefen biçmeye çalışanın mezarı hazırlansın." şeklinde konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mete Yarar net konuştu: Mezarı hazırlansın haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Mehmet 10 Mart 2018 10:46 Dev şirketlerin sahibi olun cocuklarinizi en iyi okularinda okutun fakirin cocugunda kefen giydirip şehitlikle mujdeleyin

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro