Mesut Yılmaz'dan ABD'li papazla ilgili bomba iddia!

Yılmaz, "Sanki Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde bir tehditle, değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bu dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil" dedi.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesi için arayıp taziye dileklerinde bulunan hemşehrilerine teşekkür etmek ve babası adına daha önce yaptırılan Hasan Yılmaz İlkokulu'nun tadilatını yerinde görmek için memleketi Rize'ye geldi. Vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Yılmaz, 53 Gazeteciler Derneği'nde basın toplantısı düzenledi.

HAYATİ YAZICI EŞLİK ETTİ: Rize'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de olduğunu öğrendiği Yılmaz'ın basın toplantısı sırasında Gazeteciler Derneği'ne geldi. Yazıcı, tokalaştığı Yılmaz'ın basın toplantısına eşlik etti.Yılmaz şu açıklamalarda bulundu:

AMERİKALILAR PAPAZ SERBEST BIRAKILMASIN DİYE..."Ben her iki olayda da biraz farklı düşünüyorum. Sanki Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde bir tehditle hiçbir ülkeye değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bu dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil. Belki de normal şartlarda, mahkemenin ilk duruşmasında beraat edecek bir kişiyi şimdi daha zor duruma soktular.

ABD BİR YÖNETİM KAOSU YAŞIYOR: Onun için bunun çok kötü bir diplomasi olduğunu düşünüyorum ve Amerika'daki çok başlılığın açık bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bir bakan ayrı konuşuyor, diğer bakan tamamen tersini konuşuyor. Amerika şu anda çok büyük bir yönetim kaosu yaşıyor. Bu ister istemez ikili ilişkilerimizi etkiliyor.

SİYASET GÜNDEMİMDE YOK: Biliyorsunuz siyasetle çok önemli gelişmeler olmadıkça hiç konuşmak istemiyorum. Şu anda tamamen eşimin vakfının yaptırdığı Kent Üniversitesi'ne yardımcı olmaya çalışıyorum. Kalan oğlumun ticari işlerine yardımcı olmak için çalışıyorum. Siyaset benim gündemimde yok ama hemşehrilerimizin son seçimdeki tercihlerini saygıyla karşılıyorum. Kendileri açısından en doğrusunu yaptıklarına inanıyorum ve Rize'ye 2002'den bugüne kadar yapılan bütün hizmetler için, getirilen yatırımlar için, bunlara sebep olanlara, yapanlara, gerçekleşenler teşekkür ediyorum.

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