Mescid-i Aksa yönetimi sosyal medyadaki iddiaları yalanladı

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çökmenin meydana geldiği Er-Rahme Kapısı yakınındaki parke taşlarının eski olduğunu belirterek, taşların yerleştirilmesi sırasında çimento kullanılmamasından dolayı burada biriken yağmur sularının toprağı oyması nedeniyle çökme yaşandığını düşündüklerini ifade etti.

Mescid-i Aksa yetkililerinin söz konusu çökmenin onarılması için çalışma başlattığını aktaran Kisvani, "Er-Rahme Kapısı civarında İsrail'in yer altında kazı yaptığına yönelik elimizde herhangi bir bilgi yok." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki bazı sosyal medya hesaplarında Mescid-i Aksa'nın doğusundaki Er-Rahme Kapısı yakınında meydana gelen çökmenin fotoğrafları paylaşılarak, çökmeye İsrail'in Mescid-i Aksa'nın doğusunda yer altında yaptığı kazı çalışmalarının neden olduğu iddiasına yer verilmişti.

İsrail'in Mescid-i Aksa altındaki kazı çalışmaları tartışması

Filistinli yetkililer, İsrail'in uzun yıllardır Harem-i Şerif'in altında Yahudi tarihine dair bir bulguya ulaşmak için kazı çalışmaları yaptığını dile getiriyor.



Her ne kadar İsrail Mescid-i Aksa'nın altındaki kazı çalışmalarını inkar etse de Filistinliler açısından bu olgu hiçbir zaman "gerçekliğini" yitirmedi.



İsrail'in 1996'da Mescid-i Aksa'nın Batı Duvarı (Burak Duvarı-Ağlama Duvarı) altında açtığını duyurduğu tünel ve daha sonra bu çerçevede açılan diğerleri, İsrail'in kutsal mabedin altında ve çevresinde yürüttüğü kazı çalışmalarına ilişkin "şüpheleri" güçlendirdi.