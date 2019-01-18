Merkez Bankası'ndan son dakika avans açıklaması

Merkez Bankası'nın kesinleşmemiş 2018 yılı kârından gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan Hazine'ye aktaracağı tutar belli oldu.

Banka, Hazine'ye 33.7 milyar TL kâr payı avansı aktaracak. Bankanın bu sabah yapılan olağanüstü genel kurulunda 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak Hazine'ye aktarılması kabul edilmiş, tutarın daha sonra açıklanacağı duyurulmuştu. TCMB 16.30'da tutarı yazılı bir açıklama ile duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Banka Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır."

Merkez Bankası'nın diğer hissedarlarına sembolik para ödeniyor. 33.7 milyar TL Hazine'ye aktarılacak.

Merkez Bankası'dan Hazine'ye kâr avansı yüzde 90'ı talep edildi