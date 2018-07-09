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Merkez Bankası hakkında yeni kararname!

Merkez Bankası hakkında yeni kararname!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası hakkında yeni bir kararnamenin yayınlanacağını duyurdu. Bilindiği gibi bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 18:16 - Güncelleme: 09-07-2018 18:16

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Merkez Bankası hakkında yeni bir kararnamenin bu akşam yayınlanacağını duyurdu.

Ertem'in açıklaması şu şekilde:

"Dikkat: Merkez Bankası başkanı vb üst düzey yöneticilerin atanması esasları ve süreleri, üst düzey yönetici oldukları için bu akşam yayınlanacak ayrı bir kararname ile düzenlenecektir. Merkez Bankası Başkanı doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıl süreyle atanır. Bu kesindir."

BAŞKAN YARDIMCILIĞI İÇİN 'KRİTER' DEĞİŞTİ

Öte yadan Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış" ibaresi ile "başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı.

Merkez Bankası'nın hükümetle ilişkisi ise Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanabilecek.

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