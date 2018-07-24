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Merkez Bankası faizi sabit tuttu, dolar uçuşa geçti...

Merkez Bankası faizi sabit tuttu, dolar uçuşa geçti...

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı çıktı. Merkez Bankası, faizi yüzde 17.75'te sabit tuttu... 100 baz puan artış beklentisi gerçekleşmeyince dolar dakikalar içinde yüzde 3 değer kazandı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 14:05 - Güncelleme: 24-07-2018 14:22

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı çıktı. Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.75'te tuttu. Piyasalarda 100 baz puan artış beklentisi vardı. Beklenti gerçekleşmeyince gün boyu yatay bir seyir izleyen döviz yükseldi, dolar düştü.

DOLAR ADETA ÇILDIRDI... Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının ardından döviz piyasaları hareketlendi. Karar sonrası dolar yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 4,7527'den 4,9249'a, euro da 5,57'den 5,7611'e yükseldi. Borsa yüzde 2'nin üzerinde düşerken bankacılık endeksinde günlük düşüş yüzde 3'ü aştı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği belirtildi. Açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

İÇ TALEPTE YAVAŞLAMA SİNYALLERİ VAR...

"Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır. Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur."

"SIKI DURUŞ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır." 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 14:33 Kazan Kazan Devam Durmak Yok Yola Devam. Bu ne Allah Aşkına. :(

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