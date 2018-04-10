Merkez Bankası Başkanı: Enflasyon risk oluşturuyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda enflasyon konusunda uyarılar yaptı. Çetinkaya, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışlarının üzerinde risk oluşturduğunu belirterek, "Son dönemdeki gelişmeler enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip edilmektedir" dedi.

Para politikası kararlarının fiyat istikrarının temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edeceğini ifade eden Çetinkaya, "Bu çerçevede, enflasyonun tahmin patikası ile uyumlu olması ve enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecektir. Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmektedir" diye konuştu.