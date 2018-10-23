Meral Akşener'in sözleri İYİ Parti grubunu ayağa kaldırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Akşener konuşmasının sonunda Azerbaycan, Bayırbucak, Kerkük'e selam gönderdi. Aziz Sancar'ın Türk birliğiyle ilgili sözlerini hatırlatan Akşener'in yaptığı dua grupta amin sesleriyle uzun süre ayakta alkışlandı. Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

29 EKİM’DE BİRİNCİ MECLİSİMİZDE OLACAĞIZ: "Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. Değiştirilmesi teklif bile edilemez. Cumhuriyet resepsiyonu İstanbul’a taşınamaz. Devlet korsan kutlama yapmaz. Siz kutlamak için değil unutturmak için yapıyorsunuz. Cumhuriyet kutlaması şahsi planlarınıza göre kutlanamaz. Cumhuriyetin resepsiyonunu kahramanların başkenti dururken yandaşların başkentine taşımak yazıktır. Siz yandaş müteahhit şantiyesindeyken biz 40 vekilimizle Birinci Meclisimizde olacağız.

TÜRKİYE'DE 120 BİN MAKAM ARACI VAR: Bakın krizin daha da derinleşmesini önlemek için atılması gereken adımlar var. TÜİK’i rahat bırakın ülkenin durumunu net görelim. Açıklanan Sayıştay raporlarının gereğini yapın, israfa son verin. İhtiyaç fazlasını elden çıkarın. Almanya’da 11 bin makam aracı var. Türkiye’de kiralıklarla birlikte 120 bin.

BU İŞTEN KURTULAMAZSINIZ: Yandaş iş adamlarının dövizli sözleşmelerini Türk Lirası’na çevirin. Yarın çıkıp oy verirken “bana mı sordunuz” demekle bu işten kurtulamazsınız. Geçen hafta bir kamu bankamız 300 milyar dolar borçlandı. 4 katı fazla maliyetle Türkiye borçlandı. Türkiye tefeci piyasasına döndü. Faize yatan paranın emekten çok kazandığı bir ekonomi iflah olabilir mi? Devletin hazinesini uluslararası tefecilere muhtaç haline getirenler esnafı, sanayiciyi onların kucaklarına bıraktı."

FINDIK TASARISINI AKP ALKIŞLARLA REDDETTİ: Yerel seçime kadar durumu idare etmekten vazgeçin. Geçtiğimiz hafta milletin gözü önünde yaşandı her şey. Fındık için verilen tasarı AKP oylarıyla reddedildi zafer kazanmış gibi alkışlarla hem de. Bu işin peşini bırakmayacağız. Fındık milli bir üründür. Fındık ve üreticinin korunması gerekir. Üreticiye fındık alım garantisi verilmelidir. Bölgede fındığa dayalı gıda sanayine teşvik verilmelidir. Bunlar yapılırsa Karadeniz’de üretilen fındığın fiyatını Hamburg’dan belirleyen kodamanlar rahatsız olur ama üreticimiz rahatlar.

BEN ŞİMDİ İKTİDARA SORUYORUM: Un, maya, elektrik ve su maliyetindeki artış ekmeğimizden ediyor bizi. Bu arada olan fırıncıya ve milletin ekmeğine olacak. EKP Genel Başkanı Erdoğan EYT için milletin sırtına yük dedi. Şimdi ben de iktidara soruyorum. Milyonlarca Suriyeli göçmenin 200 milyar liralık yükünü milletimizin sırtına yüklemeye hakkınız var mıydı? Millete harcamaya gelince sırtımıza yük öyle mi? Kendisi 46 yaşında emekli olmuş ama milletimiz yük öyle mi? Madem teklifimizi reddettiniz bir önerimiz daha var.

AFFIN KİMLERİ KAPSADIĞINI ANLAMADIK: Affın kendisine mi yoksa kapsadığı kişilere mi karşı hala anlamadık. Bizim duruşumuz net ne devlete ne millete karşı işlenen suçları affedemezsiniz. Hele ki millete sormadan affedemezsiniz.

CEMAL KAŞIKI CİNAYETİ: Size gelince bağırıp çağıran iktidar, Suudi gazetecinin öldürülmesiyle ilgili hala sus pus. Bu arada konsolos elini kolunu sallayıp gidiyor. Kaşıkçı cinayeti için Türkiye özel olarak seçilmiş. Demek ki Türkiye’yi arka bahçeleri gördüler. Devletin itibarını yere serdiler. Egemenlik haklarımızın savunmasını Trumpa devrettiler. O Suudi Kral PKK’ya yardım ediyor, bunlar da o Kral’a yardım ediyor. Sonra da ‘ben dünya lideriyim’ sorarım size buna kim inanır."

BU ÖKSÜZ TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BİN CİHANA DEĞİŞMEYİZ: Sayın Erdoğan olaydan 3 hafta sonra diyor ki önemli açıklamalar yapacakmış. Nerede yapacakmış parti konuşmasında bu konu bir devlet meselesi. Partisini devlet devleti de partisi sanıyor ya bu onun tezahürü. Devlet sisin partiniz değil. Milli şef dönemin söz ediyorsun ama Gayri Milli Şef dönemini yaşatıyorsun. Milletin aklıyla alay etmeyin değerleriyle de kavga etmeyin. İsmail Koncuk Bey’in açtığı dava geçen hafta sonlandı. Kararın ardından olanları ibretle izledik.

PKK'YLA PAZARLIKTAN RAHATSIZ OLMAMIŞTI: Eski, yeni bakanlar PKK seviciler, “Keşke Yunan kazansa” diyenler harekete geçti. O eski bakan Meclis kürsüsünden FETÖ’ye övgü dizmekten rahatsız olmamıştı. PKK ile pazarlıktan rahatsız olmamıştı. Orduya kurulan tuzaktan rahatsız olmamıştı. Türklükten mi rahatsız, doğruluktan mı? Onlar bilsinler ki bu öksüz Türklüğümüzü bin cihana değişmeyiz. Tayip Erdoğan “Türk’üm demekle Türk olunmaz doğruyum demekle doğru olunmuyor bunu sizden biliyor. Doğruyum demekle doğru olunmuyor bunu da sizden biliyoruz. Partinin adını adalet koymakla adil de olunmuyor bunu da sizden öğrendik.