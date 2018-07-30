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Meral Akşener'in dönüşünde o soru etkili olmuş!

Meral Akşener'in dönüşünde o soru etkili olmuş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partinin başına geri döndü. Akşener'in partililerin "Bırakıp giderseniz ülkenin çocuklarına, torununuza ne diyeceksiniz?" sözü karşısında, "Onlara kıyamam" dediği ve dönüş kararı aldığı belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 08:07 - Güncelleme: 30-07-2018 08:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partililerin baskısına dayanamadı ve devam kararı aldı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Ahad Andican'ın "Torunlarımıza ne deriz" sözü üzerine Akşener'in aklına 2.5 yaşındaki torunu Pars geldi. Çocuklar, gençler ve kadınlar için partisine döndü...

Akşener'in ayrılma kararırım ardından, Başkanlık Divam, milletvekilleri ve vatandaşlar İstanbul'daki evinin önünde kamp kurdu. Cumartesi günü Akşener üe görüşmek üzere 5 kişilik bir heyet belirlendi. Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Lütfi Türkkan, Grup Başkam Ahad Andican, milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal'dan oluşan heyet, Akşener'i evinde ziyaret etti.

Heyette bulunanlar ayrı ayrı söz aldı ve görüşlerini dile getirdi: "Milyonlarca insan partimize umut bağlamış durumda. Şunu biliniz ki böyle bir dönemde bizi bırakırsanız, 'Meral Akşener, en zor dönemde bırakıp kaçtı' denilecektir. Tarihe böyle geçmeyin."

Gelenleri dinleyen Akşener'e, kadın milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal, "Eğer dönmezseniz, yapmaya çalışan kadınların da cesaretini kırmış olursunuz. Sizin buna hakkınız yok" dediler. TBMM Grup Başkanı Ahad Adican, Akşener'e siyasette niçin bulunduklarım ayrıntılı olarak anlattı ve şunları söyledi:

TORUNUNUZ PARS'A "BIRAKIP KAÇTI" DERLER
"Ülkemizde çocuklarımızın, torunlarımızın geleceklerini karartacak adımlar atüdığı bir dönemde sizin genel başkanlıktan vazgeçmeniz halinde ileride bunu anlatmakta zorluk çekeriz. Bu ülkenin çocuklarına üeride ne söyleyeceksiniz? Torununuza, gençlerimize ne diyeceksiniz? Torununuz Pars'a 'Bırakıp kaçtı' derler. Onlara karşı hepimizin sorumlulukları var. İlk girilen seçimde 10 puan almak da başandır. Ufak tefek pürüzler bizi yıldırmamalıdır. Bu ülke çocuklarının istikbali için mücadele vermeliyiz."

"BEN BU ÜLKENİN ÇOCUKLARINA KIYAMAM"
Meral Akşener, "Ben bu ülkenin çocuklarına kıyamam. Tamam, tamam... Pazartesi günü saat 15.00'te Başkanlık Divam'm toplayalım" dedi ve yarın genel merkeze gidip kurultay hazırlıklarına başlayacağını söyledi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • osmaniyeli 30 Temmuz 2018 08:27 bu kadın, insanları aptal zannediyor. hdp kürtlerin siyasi temsilcisidir derken, chp ile kirli ittifak kurarken, fetöcülerin oyunu almak için çalışırken, bu ülkenin çocuklarına ve torunlarına ne diyecek? insanları kendiniz gibi zannetmeyin, insanlar aptal değildir.

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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