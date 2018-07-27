  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Meral Akşener'in dönüşü böyle olacak

Meral Akşener'in dönüşü böyle olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kongrede aday olmayacağını söyledi. Peki bundan sonra ne olacak. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, Akşener'in partinin başına nasıl geleceğini yazar Muharrem Sarıkaya'ya anlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 07:44 - Güncelleme: 27-07-2018 07:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "aday olmayacağım kararım kesin" dedi. İYİ Parti'de en tepeden en alta kadar bütün kademelerde Akşener'i ikna seferberliği başladı. Yarın İYİ Parti yöneticileri, milletvekilleri, il, ilçe başkanları, delegeler “geri dön” diye Akşener’in evine yürüyecek ve bir deklarasyon ile bunu çağrısını yapacak.

Peki Akşener bu çağrılara nasıl karşılık verecek? Akşener'in yakın çevresinden olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya merak edilen sorununun yanıtını verdi.

"GERİ DÖNERKEN BAZI KATI ŞARTLARINI SAKLI TUTACAK"(...)Akşener bütün bunlara karşın geri döner mi, yarın yapılacak “geri dön” yürüyüşünün karşılığı gelir mi? Soruya, soruyla karşılık verdi: “Siz Meral Hanımdan ‘bundan sonra ben yokum, ne haliniz varsa görün, haydi bana eyvallah’ cümlesini duydunuz mu?”

Yanıtını da kendisi verdi: “Böyle bir cümlesi yok, ama kendisinin aday olmama kararlılığı var, bundan da vazgeçmiş değil…”

Akşener’in aday olmayıp delegenin göstereceğini bildirdi. 12 Ağustos’ta yapılması kararlaştırılan olağanüstü seçimli kongre ile ilgili gündem sıralaması dahil tüm süreci Akşener’in bizzat yönettiğini, konuşma sırasını dahi belirleyip gündeme yerleştirdiğini anımsattı.

Bütün bunların Akşener’in her şeye karşın delegeye bir açık kapı bırakma düşüncesinden kaynaklı olduğunun altını çizdi. Bunun parti imajına zarar verip vermediğini sorduğumda ise “Kısa süre yaşanıp biteceği için yük getirmez” dedi.

“Hatta yeni bir tazelenmeye de aracılık eder” diyerek de sözlerini tamamladı… Anlaşılan o ki teşkilatın ve delegenin talebine Akşener duyarsız kalmayacak… Geri dönerken de bazı katı şartlarını da saklı tutacak…

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Meral Akşener'in dönüşü böyle olacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • A. Kar 27 Temmuz 2018 09:36 Gidişi nasıl oldu ki, gelişi nasıl olacak? Particilik oynuyorlar. Nasılsa yakında dağılıp gidecekler. Konken partilerine devam ederler.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro