Meral Akşener'in dönüşü böyle olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "aday olmayacağım kararım kesin" dedi. İYİ Parti'de en tepeden en alta kadar bütün kademelerde Akşener'i ikna seferberliği başladı. Yarın İYİ Parti yöneticileri, milletvekilleri, il, ilçe başkanları, delegeler “geri dön” diye Akşener’in evine yürüyecek ve bir deklarasyon ile bunu çağrısını yapacak.

Peki Akşener bu çağrılara nasıl karşılık verecek? Akşener'in yakın çevresinden olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya merak edilen sorununun yanıtını verdi.



"GERİ DÖNERKEN BAZI KATI ŞARTLARINI SAKLI TUTACAK"(...)Akşener bütün bunlara karşın geri döner mi, yarın yapılacak “geri dön” yürüyüşünün karşılığı gelir mi? Soruya, soruyla karşılık verdi: “Siz Meral Hanımdan ‘bundan sonra ben yokum, ne haliniz varsa görün, haydi bana eyvallah’ cümlesini duydunuz mu?”

Yanıtını da kendisi verdi: “Böyle bir cümlesi yok, ama kendisinin aday olmama kararlılığı var, bundan da vazgeçmiş değil…”

Akşener’in aday olmayıp delegenin göstereceğini bildirdi. 12 Ağustos’ta yapılması kararlaştırılan olağanüstü seçimli kongre ile ilgili gündem sıralaması dahil tüm süreci Akşener’in bizzat yönettiğini, konuşma sırasını dahi belirleyip gündeme yerleştirdiğini anımsattı.

Bütün bunların Akşener’in her şeye karşın delegeye bir açık kapı bırakma düşüncesinden kaynaklı olduğunun altını çizdi. Bunun parti imajına zarar verip vermediğini sorduğumda ise “Kısa süre yaşanıp biteceği için yük getirmez” dedi.

“Hatta yeni bir tazelenmeye de aracılık eder” diyerek de sözlerini tamamladı… Anlaşılan o ki teşkilatın ve delegenin talebine Akşener duyarsız kalmayacak… Geri dönerken de bazı katı şartlarını da saklı tutacak…

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