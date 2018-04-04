Meral Akşener'den Alparslan Türkeş paylaşımı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in 21. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İYİ Parti lideri Akşener, Türkeş'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anarak, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük devlet adamı, Başbuğ Alparslan Türkeş'i saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun."

​İYİ Parti kongresi için Anadolu'nun birçok bölgesinden Ankara'ya gelen partililerin Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmek istemelerine müsaade edilmemiş, talimatın bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verildiği ileri sürülmüştü.