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Merakla bekleniyordu: FED faiz kararını açıkladı!

Merakla bekleniyordu: FED faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (FED), gösterge faiz oranını, beklentiler doğrultusunda 2,00-2,25 aralığında sabit tuttu ancak kademeli faiz artırımlarına devam edileceğinin işaretlerini verdi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 22:42 - Güncelleme: 08-11-2018 22:42

ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki günlük kasım toplantısı beklendiği gibi olaysız sona erdi. ABD'de yapılan Kongre seçimlerinin hemen ardından yapılan toplantıdan sonra yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldı.

Ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanan karar metninde, hem genel hem çekirdek enflasyonun yüzde 2 civarında seyrettiği kaydedildi.

FED'in kademeli faiz artırımlarını sürdüreceği aktarılan metinde, "Komite, politika faizinde kademeli ek artırımlar öngörüyor" ifadesi kullanıldı. Metinde ayrıca ekonomik görünüme yönelik risklerin dengede olduğu değerlendirmesine yer verildi.

FED'in bu yılki son FOMC toplantısı, 18-19 Aralık'ta yapılacak. Piyasalar, bankanın yılın son toplantısında politika faizini 25 baz puan daha artırarak yılı toplamda 4 faiz artışıyla kapatmasını bekliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 23:44 Cahilleşmeyin, Dünyada serbest piyasa ekonomisinin Tek bir kuralı vadır. Gücü olan KURALLARI belirler.

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