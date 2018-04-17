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Menderes Samancılar: Tiyatro sinemadan daha zor

Menderes Samancılar: Tiyatro sinemadan daha zor

Menderes Samancılar 6. Nilüfer Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen ‘Nida Ateş'le Buluşmalar’ etkinliğine katıldı. Tiyatroda, seyircinin oyuncuyla yüzleştiğini belirten Samancılar, é"tiyatro, sinemadan her zaman daha zor " dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 14:02 - Güncelleme: 17-04-2018 14:02

Usta oyuncu Menderes Samancılar, 6. Nilüfer Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen ‘Nida Ateş'le Buluşmalar’ etkinliğine katıldı. Türkü ve şiirlerin seslendirildiği gecede oyunculuk yaşamına dair anılarını paylaşan Samancılar, ‘Yanmış Orman Kokusu’ adlı şiir kitabından şiirler de okudu.

Selvi Boylum Al Yazmalım ve Kürk Mantolu Madonna oyunlarıyla tiyatro sahnesine çıktığını anlatan Samancılar, “Tiyatroda, hata yaptığın zaman, o hatayı oyunun sonuna kadar sırtında taşımak zorundasın. Geri dönüşü yok. Sahnede yürürken kazara düşersen ve ayağın kırılmışsa, asla çığlık atmayacaksın. Ayağı kırılmış bir adam olarak yola devam edeceksin ve gerçek replikleri söyleyeceksin. Oyuna başlarken Ahmet Efendi'ysen, oyun bittiğinde Topal Ahmet olarak yola devam edeceksin. Onun için tiyatro, sinemadan her zaman daha zor, daha çok sorumluluk isteyen bir şey” dedi.

‘OYUNCU SAHNEDE GERÇEĞİ YANSITIYOR’: Tiyatroda, seyircinin oyuncuyla yüzleştiğini belirten Samancılar, “Oyuncu, sahnede gerçeği yansıtıyor. Seyirciler de, kendi gerçeğini ayna gibi karşısında görüyor. Kapıdan çıkarken herkes kararını veriyor. Tabi bu, hangi oyunu izlediğine bağlı” şeklinde konuştu. 

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