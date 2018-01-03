Memur zamlı maaşlar 2018 ocak ayı müsteşar maaşı

2018'e sayılı günler kala memurlar zamlı maaş oranlarını merak etmeye başladı. Memurların ünvanları ve alanlarına göre değişen maaşlar 2018 güncel ne kadar olacak? Müsteşar 2018 yılında ne kadar zam alacak?

Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıkıyor. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli olmaya başladı.Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlandı. Aynı zamanda enflasyon farkına göre müsteşarlar 594 TL zam aldı.

MÜSTEŞAR MAAŞLARI 2018 NE KADAR OLACAK? Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan kaymakam maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre müsteşar maaşı 10 bin 435 liraya yükselmişti. 2018 yılında müsteşar maaşı 11.029 bin TL oldu. Alınan zam ise 594 Tl.

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