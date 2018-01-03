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Memur zamlı maaşlar 2018 ocak ayı müsteşar maaşı

Memur zamlı maaşlar 2018 ocak ayı müsteşar maaşı

Memur 2018 zamlı maaşlar ocak ayı müsteşar maaşı ne kadar olacak? Ünvanlara göre değişen memur maaşları 2018'de müsteşar ne kadar zam alacak? 2018 müsteşar zamlı maaşı belli oldu. 2018 yılında müsteşarlara enflasyon oranına bakılarak 594 TL zam yapıldı. 2018 müsteşar zamlı maaşı internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 10:40 - Güncelleme: 03-01-2018 10:40

2018'e sayılı günler kala memurlar zamlı maaş oranlarını merak etmeye başladı. Memurların ünvanları ve alanlarına göre değişen maaşlar 2018 güncel ne kadar olacak? Müsteşar 2018 yılında ne kadar zam alacak?

Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıkıyor. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli olmaya başladı.Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlandı. Aynı zamanda enflasyon farkına göre müsteşarlar 594 TL zam aldı. 

MÜSTEŞAR MAAŞLARI 2018 NE KADAR OLACAK? Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan kaymakam maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre müsteşar maaşı 10 bin 435 liraya yükselmişti. 2018 yılında müsteşar maaşı 11.029 bin TL oldu. Alınan zam ise 594 Tl.

Memur maaşı 2018 ocak ayı enflasyon farkı zamlı maaşları

 

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