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Memur maaşı 2018 ocak ayı enflasyon farkı zamlı maaşları

Memur maaşı 2018 ocak ayı enflasyon farkı zamlı maaşları

Memur maaşları 2018 ocak ayında enflasyon farkı zammıyla yatacak. Saat 10:00'da Aralık 2017 enflasyon rakamı açıklanınca memur ve emeklilerin enflasyon farkı zammı ne kadar sorusu da netleşti. Memur enflasyon farkı zammı 1.69 oldu. Memur emeklisi enflasyon farkı zammı yüzde 1.66 olurken, işçi emeklisinin zam oranı da yüzde 5.66 olarak açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 00:48 - Güncelleme: 03-01-2018 10:42

Milyonlarca memurun beklediği enflasyon zam farkı bugün belli oldu. TÜİK, aralık ayı ve 2017 yılı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da duyurdu. Doktor, öğretmen, emekli, polis, uzman, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar enflasyon farkı zammı alacak. Ocak ayı memur maaşlarına yüzde 4'lük toplu sözleşmenin yanı sıra 1,69 enflasyon farkı zammı geldi. Memur emeklisi ise yüzde 1.66 zam alacak. İşçi emeklisinin enflasyon farkı zammı ise yüzde 5.66 oldu.

Dün ekonomi uzmanlarının enflasyonla ilgili beklentileri yüzde 11'in üzerinde çıkacağı yönünde oldu. Saat 10.00'da açıklanan enflasyon verilerine göre aralık ayında enflasyon oranı yüzde 55 oldu. 2017 enflasyonu yüzde 11,92 oldu! 

Peki enflasyon farkı sonrasında 2018 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?  Memurlar toplu sözleşmeye göre zam almıştı. Şimdi de memurlar enflasyon farkı zammı alacaklar. Enflasyon farkı zammı 3 milyon memur ve 13 milyon emekliyi etkileyecek. Enflasyon farkı ise maaşlar 1,69 olarak yansıyacak. 

ARALIK AYI ENFLASYONU 11,92 OLDU Aralık ayı enflasyonu 11,92 çıktı. Yani memurlar enflasyon zammı olarak 1, 69 alacak. Emekliler de 1,66 zam farkı alacak.  İşçi emeklisinin enflasyon farkı zammı ise yüzde 5.66 oldu. 

MEMURLARIN UNVANLARA GÖRE ALACAĞI ZAM BELLİ OLDU

Memurlar unvanlara göre farklı zam alıyordu. 2018 yılında ocak ve haziran ayları arasında memurların unvanlarına göre alacağı zam oranı da belli oldu. En yüksek memur maaşı olan müsteşar maaşı 11 bin 29'a çıktı. İşte memurların unvanlarına göre alacağı zamlı maaş tablosu

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Öte yandan memurlar temmuz ayında toplu sözleşme imzalamış ve zamlı maaşlarına kavuşmuştu.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI UNVANLARA GÖRE TABLOSU

UNVANLAR

Derece

NET GÖREV AYLIĞI 

2017 Ocak

2017 Temmuz

MÜSTEŞAR

1/4

9.787

10.435 

GENEL MÜDÜR

1/4

8.589

 9.153

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)

1/4

4.509

4.807

MEMUR - (Üniversite mezunu)

9/1

2.773

2.951 

ÖĞRETMEN

1/4

3.473

3.699

KAYMAKAM

1/4

7.875

8.406

BAŞKOMİSER

3/1

4.506

 4.804

POLİS MEMURU

8/1

3.942

 4.201

UZMAN DOKTOR

1/4

5.255

 5.605 

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)

5/1

3.373

 3.592

MÜHENDİS

1/4

4.603

 4.908 

TEKNİSYEN-(Lise mezunu)

11/1

2.887

3.073 

PROFESÖR

1/4

7.417

7.916 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

4.369

4.657 

VAİZ

1/4

3.610

3.846

AVUKAT

1/4

4.394

4.684

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 03 Ocak 2018 10:45 Emekli olarak Memura yüzde 4 zamma hemen evet dediği için Memur sen başkanına dua ediyorum. Milletvekilliğine aday yapılacağına da inanıyorum. O zaman bütün Emeklilerimizin oy vereceğine inanıyorum. Çünkü bizi tanıyorum.

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