Meksika'da patlama: 20 ölü 60 yaralı

Patlama, tesisteki çatlak boru hattında meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında borudan akaryakıt çalanlardan en az 20'si yanarak hayatını kaybetti, 54 kişiyse yaralandı.

Meksika'da halk geçim kaynağı olarak üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurup satıyor.

Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador göreve gelmeden önce devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti.

Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.