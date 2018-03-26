Mehmet Şimşek'ten dolardaki yükselişle ilgili özeleştiri

Son günlerde sert yükselerek 4 lirayı aşan dolar karşısında TL'de büyük değer kayıpları yaşandı. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili açıklaması oldukça dikkat çekiciydi. Şimşek ekonomik büyümenin kura yansımamasını Türkiye'deki tasarruf yetersizliğine bağladı.

Türkiye'nin yaşadığı şoklara karşı büyük dayanıklılık gösterdiğini ve 2010-2017 döneminde yüzde 6,7 büyüdüğünü belirten Şimşek, TRT Haber canlı yayınında yaptığı konuşmada, "Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz" diye konuştu. Şimşek, "Bütün gelişmeler, kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor" değerlendirmesini yaptı.

Dünya ekonomisi ile ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Kısa vadede küresel büyüme iyi, küresel ticarette de bir toparlanma var, ama orta ve uzun vadede riskler mevcut. Dünya liderleri doğru politikaları işbirliği içinde ortaya koyarsa, dünya bu sorunları atlatır" şeklinde konuştu.

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