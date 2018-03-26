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Mehmet Şimşek'ten dolardaki yükselişle ilgili özeleştiri

Mehmet Şimşek'ten dolardaki yükselişle ilgili özeleştiri

Dolar kurundaki yükselişle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarının yüksek olmasına karşın bunun kura yansımasıyla ilgili dikkat çeken bir özeleştiride bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 13:16 - Güncelleme: 26-03-2018 13:16

Son günlerde sert yükselerek 4 lirayı aşan dolar karşısında TL'de büyük değer kayıpları yaşandı. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili açıklaması oldukça dikkat çekiciydi. Şimşek ekonomik büyümenin kura yansımamasını Türkiye'deki tasarruf yetersizliğine bağladı.

Türkiye'nin yaşadığı şoklara karşı büyük dayanıklılık gösterdiğini ve 2010-2017 döneminde yüzde 6,7 büyüdüğünü belirten Şimşek, TRT Haber canlı yayınında yaptığı konuşmada, "Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz" diye konuştu. Şimşek, "Bütün gelişmeler, kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor" değerlendirmesini yaptı.

Dünya ekonomisi ile ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Kısa vadede küresel büyüme iyi, küresel ticarette de bir toparlanma var, ama orta ve uzun vadede riskler mevcut. Dünya liderleri doğru politikaları işbirliği içinde ortaya koyarsa, dünya bu sorunları atlatır" şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Misafir 26 Mart 2018 14:32 erbakan hocamın politikalarını izlemediğiniz sürece piyasalar alır başını gider. yakıt erişilmez olur.

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KİMDİR ?
Mehmet Şimşek
MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

65. hükümette ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967 Batman Gercüş doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünü bitiren Şimşek sonrasında yü

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