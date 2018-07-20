Mehmet Rüştü Tiryaki kimdir aslen nereli terörist cenazesinden soruşturma açıldı

PKK'lı terörist Devran Baysal'ın cenazesine katılan Mehmet Rüştü Türkiye kimdir, hayatı merak ediliyor.

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ KİMDİR; 1971 yılında Batman’ın Sason İlçesi’nde doğan Tiryaki, eğitim hayatının bir kısmını Sason’da geçirdi. Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu, bir süre sağlık memurluğu yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu, uzunca bir süre KESK’in Eğitim-Sen’in avukatlığını yaptı.

Ankara Barosu'nda avukatlık yapan Mehmet Rüştü Tiryaki, Eğitim-Sen Genel Merkezi avukatlığının yanı sıra 2015 seçimlerinde HDP'nin YSK temsilcisi olmuştu.

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ'NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR; Mehmet Rüştü Tiryaki, evli ve iki çocuk babasıdır.

TERÖRİST CENAZESİ İÇİN SORUŞTURMA; PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlatılmıştı.