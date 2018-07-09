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Mehmet Büyükekşi kimdir aslen nereli eşi kim ve ailesi

Mehmet Büyükekşi kimdir aslen nereli eşi kim ve ailesi

1962, Gaziantep doğumlu olan Mehmet Büyükekşi'nin adı 24 Haziran sonrası açıklanan kabine adayları arasında geçiyor. Mehmet Büyükekşi'nin biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 15:46 - Güncelleme: 09-07-2018 15:46

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimini aldı.

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyeliği, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Daha önce; Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği, 5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği, 8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 14 Yıl Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği, B20 Yürütme Kurulu Üyeliği, TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı, 2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Büyükekşi ayrıca, 30 Haziran'da Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlık görevinden ayrılmıştır. İngilizce bilmektedir. 

MEHMET BÜYÜKELÇİ'NİN EŞİ KİMDİR? Mehmet Büyükelçi'nin eşi, Zehra Büyükelçi'dir. Üç çocuk babasıdır.

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