Mehmet Altan ve Şahin Alpay için flaş karar

Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ üyeliğinden tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay için verdiği tahliye kararı sonrası İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri dün akşam saatlerinde iki ayrı kararla her iki ismin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkemeler tahliyeye ret kararı gerekçelerinde, AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmaması ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olmasını gösterdi.

AYM, eski 9 ay tutukluktan sonra tahliye edilen gazeteci Turhan Günay için de aynı şekilde ihlal kararı verdi. Mehmet Altan, Şahin Alpay ve Turhan Günay için verilen ihlal kararları, 6’ya karşı 11 oyla alındı. Eski AYM üyesi Alparslan Altan’ın bireysel başvurusu ise kabul edilmez bulundu.

13. Ağır Ceza Mahkemesi dün 22.40 sularında açıkladığı kararda, AYM’nin hak ihlali kararı verdiği Şahin Alpay hakkında tutukluluğunun devamına karar verdi.

ÜÇ GAZETECİ İÇİN İHLAL KARARI

AYM bugün FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci üç gazeteci ile eski AYM üyesinin bireysel başvurusunu görüşerek karara bağladı. AYM, gazeteci Mehmet Altan, Şahin Alpay ve Turhan Günay için ihlal kararı verdi. AYM, ihlalin ortadan kalkması için Altan ve Alpay yönünden tahliye talepleri hakkında yargılandıkları mahkemelerce karar verilmesini istedi. Yargılandıkları mahkemenin, bu karar doğrultusunda Alpay ve Altan hakkında tahliye kararı vermesi gerekiyor. AYM’nin hakkında ihlal kararı verdiği Günay ise 9 ay tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. AYM Genel Kurulu’nun, bu ihlal kararı, tutuklu gazeteciler yönünden de örnek niteliği taşıyor.

KENDİ ÜYESİNE RET

AYM, eski üyesi Altan’ın başvurusunu ise kabul edilemez buldu. Altan, bireysel başvurusunda, uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ile tutuklamaya doğal hakim, bağımsız ve tarafsız hakim ilkelerine aykırı olan sulh ceza hakimliklerince karar verilmesi; kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, hukuka aykırı bir şekilde meslekten çıkarma kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma ve özel hayata saygı haklarının ihlal edildiğini öne sürmüştü. AYM’nin kararının ardından Altan, tutuklu kalacak. Altan, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde yargılanacak.

TUTUKLULUKLARINA DEVAM KARARI VERİLDİ

AYM’nin hak ihlali kararı verdiği Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi. 13. Ağır Ceza kararında, AYM kararının henüz Resmi Gazete'de yayınlanmamasını ve gerekçeli kararın henüz kendilerine tebliğ edilmemiş olmasını gösterdi.

AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Mehmet Altan hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.

KARAR SONRASI AYM'DEN AÇIKLAMA

İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri'nin gerekçeli kararın beklenmesi gerektiğini ve bu nedenle her iki ismin de tutukluluk hallerinin devamına karar vermesinin ardından Anayasa Mahkemesi, resmi twitter adresinden açıklama yaparak ilgili belgelerin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu. İşte o tweetler;