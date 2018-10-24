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Mehmet Ali Erbil'e kaçış sendromu hastalığı köpekten böyle bulaşmış!

Mehmet Ali Erbil'e kaçış sendromu hastalığı köpekten böyle bulaşmış!

Mehmet Ali Erbil 6 gündür yoğun bakımda nadir olarak görülen kaçış sendromu hastalığı tedavisi görüyor. 16 yıl önce Mehmet Ali Erbil'e bu hastalık bir köpek pisliğinden bulaşmış, hastalığın belirtileri de çok bildik.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 11:41 - Güncelleme: 24-10-2018 11:41

“Kaçış sendromu” hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Erbil'in hastalığını doktor olan kardeşi Profesör Yeşim Erbil 'nadir görülen' bir hastalık olarak tanımladı. Bu hastalığı Erbil 16 yıl önce kapmış. Nasıl kaptığını da verdiği bir röportajda kendisi şöyle anlatmış:

-“Hastalığımın adı kaçış sendromu. Damarlarımdan su kaçıyor. Hastalığın nedeni de bana göre çok enteresan. O dönemde ben çok çalışıyordum. Hastalığımdan iki gün önce bir gece kulübüne gittik, oturduğum yere köpek pisliği koymuşlar. Kimin aklına gelebilir ki, lüks bir gece kulübünde oturduğun yerden pislik bulaşacak üstüne! Aklıma bile gelmedi ne olduğu. Elimi sürdüm, sonra kokladım bir de. İki gün sonra hastalandım. Her şey geliyor insanın aklına. Tek avantajım şu; hiç alkol kullanmıyorum. Kimse bilmez bunu. O kadar çok istiyorum ki içmek. Doktor da diyor ki ‘Yemekte bir kadeh iç, çok yararlı!’ Ama bir kadeh bile içemiyorum. 44 yaşında ilk sigarayı ağzıma aldım, sonra da sigaraya başladım.”

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞININ BELİRTİLERİ : Hastalığın belirtileri hemen hemen her hastalıkta görülür. Kas ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, kusma ve sık sık karın ağrısı yaşar. Bu hastalığı özel laboratuvar ortamlarında bakılır. Hastalarda, bağırsaklarda ödem, kaslarda sıvı, kanda mikrop ve kalp zarında asit birikmesi gibi durumlar tespit edilir.

Profesör kardeşi Yeşim Erbil açıkladı Mehmet Ali Erbil'in ender görülen hastalığı

HASTALIĞIN TEDAVİSİ VAR MI? : Kan basıncı çok hızlı düştüğünden hasta sürekli tedavi altında tutulmalıdır. Takip bu hastalıkta en önemli durumdur. Organların yetersiz çalışması seyrinde ani ölümle bile sonuçlanabilir. Böbrek, kal, karaciğer ve akciğer ciddi hasarlara uğramaması için doktor sürekli bu organların çalışmasını takip eder.

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KİMDİR ?
Mehmet Ali Erbil
MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil Türkmen kökenli Türk komedyen, aktör, sunucu, ve yapımcıdır.Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara v

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