Mehmet Acet açıkladı! AK Parti'nin devlet sırrı gibi sakladığı veriler

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için "Daha önce örneğini görülmeyen yepyeni usullerle hazırlandığını" kaydetti.

Acet, AK Parti üyeleriyle anlık veri alış-verişi yapıldığını belirterek, "Bu veriler, şu an için ‘Devlet sırrı’ gibi saklanıyor" dedi. Acet'in "Erdoğan’ın adaylık açıklamalarının şifreleri" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ USULLERLE ÇALIŞIYORLAR: Ak Parti 31 Mart yerel seçimlerine daha önce örneğini görmediğimiz yepyeni usullerle hazırlanıyor. Bunu teknolojinin sunduğu imkanları azami ölçüde kullanma şeklinde de düşünebiliriz. Birkaç örnek vereyim. Bir GSM operatörüyle yapılan anlaşma çerçevesinde 2 milyon teşkilat üyesiyle 24 saat anlık iletişim imkanı sağlayan bir panel oluşturuldu.Kampanya süresince teşkilat üyeleriyle ‘anlık’ iletişim halinde olunacak.Mesela aday belirleme süreçlerinin vazgeçilmezi olan ‘Teamül yoklamaları’ artık bu sistem üzerinden yapılacak.

SOSYAL MEDYA MECRALARI AKTİF BİR ŞEKİLDE KULLANILACAK: Türkiye’nin herhangi bir yerinde görevi bulunan bir teşkilat üyesi bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden bir tıkla desteklediği adayı Genel Merkeze ulaştırabilecek. 2 milyon teşkilat üyesi ile kampanya döneminde anlık iletişim halinde olunarak özellikle sosyal medya mecralarını aktif bir şekilde değerlendirmek gibi bir hedef de belirlenmiş durumda.

SMS İLE HALKIN NABZINI TUTMA YÖNTEMİ: Bir de hem aday belirleme hem de kampanya döneminin halka dokunan kısmı var.Burada da yeni yöntemler işletiliyor.Mesela büyükşehirlerin nabzını ölçmek için, halka toplu SMS’ler gönderiliyor.Geçenlerde bir büyükşehir için 250 bin kişiye “Kentinizi yöneten Belediye Başkanı’ndan memnun musunuz” sorusu mesaj olarak gönderiliyor. Sorunun cevaplandırılması için 3 saat süre veriliyor ve bu süre içerisinde 110 bin kişi geri dönüş yaparak fikrini Genel Merkez’e iletiyor.

KENTİNİZDE KİMİ BELEDİYE BAŞKAN GÖRMEK İSTERSİNİZ: Bu açık uçlu soruya gelen yanıtlar, ortaya atılan isimler, Genel Merkez’in sağlıklı adayla seçimlere gitme çabalarını kolaylaştıran bir nitelik taşıyor.

ÖNCE BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI AÇIKLANACAK: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta Ak Parti MYK ve MKYK toplantısında parti yöneticilerinden İstanbul, Ankara ve İzmir için kimi aday görmek istediklerini kapalı zarf usulüyle yazıp kendisine ulaştırmalarını istemişti. Dün yaptığı Meclis grup konuşmasından bu uygulamanın takvime dönük bir ‘işaret fişeği’ olduğu sonucunu çıkartıyoruz.

ADAYLAR KOMİSYON ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK: Cumhurbaşkanı bu sözleri dile getirdikten sonra bir Genel Başkan Yardımcısı ile konuşup daha detaylı bilgiler aldım. Erdoğan seçim takvimi, aday belirleme çalışmaları gibi konularda partisinin en tepe yönetim birimi olan MYK’yı işletiyor. Daha geniş üyesi bulunan MKYK, son toplantısında MYK’ya bu konularda yetki verdi.Bunun dışında MYK üyelerinden oluşan ama herkesin katılmayacağı daha dar bir kadro oluşturuldu.

HANGİ ŞEHRİ HANGİ ADAYLA ALABİLİRİZ: Bu nedenle toplantı tehir edildi.Öncelik yol devam edilecek başkanlarda

Konuştuğum parti yetkilisi, “Bütün odaklanmamız hangi şehri hangi adayla alabiliriz sorusu üzerine olacak” dedi.

BU VERİLER DEVLET SIRRI GİBİ SAKLANIYOR: Yani aslında partililerin, ya da komisyon üyelerinin kişisel tercihlerinden çok daha önce halktan gelen nabza, tercihlere göre adaylar belirlenecek. Özellikle, İstanbul, Ankara ve İzmir için temel kriter bu. Bu da şu anlama geliyor: Görüşlerden ziyade, sahadan gelen veriler kıymet arz edecek. Bu veriler ise, şu an için ‘Devlet sırrı’ gibi saklanıyor.

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