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Meclis Başkanı Yıldırım: Unutmadık unutturmayacağız...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ne yaptığı ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Yıldırım, "İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 13:18 - Güncelleme: 15-07-2018 13:29

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri ve vatandaşlar Ankara Karşıyaka Mezarlığı içindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde düzenlenen anma programına katıldı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Şehitleri anma programı sonrası açıklamada bulunan Yıldırım, şunları söyledi: "Şehitlerimizin kabirlerine geldik, dualarımızı yaptık. Şehitlerimizin yakınlarıyla bir araya geldik. İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor.

Başında söylediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız çeşitli kurumlarımız 15 Temmuz'un anısını yaşatmak için bir çok programlar yapacak.

İstanbul’da akşam bütün milletin katılımıyla anma programı yapılacak. Biz de aynı saatte Ankara’da benzer bir programa iştirak edeceğiz. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonun kardeşliğini beraberliğini daim kılmaktır. Bir kez daha bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve buna benzer hiçbir olayı milletimizin yaşamamasını diliyorum."

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