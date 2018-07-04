MEB'in kaldırdığı İstanbul liseleri yüzdelik dilimleri taban puanları

MEB 2 Temmuz'da İstanbul'daki liselerin 2018-2019 LGS yüzdelik dilimlerini ve taban puanları ile EYP - EDP puanlarını yayınlamıştı. Bugün İstanbul liselerinin yüzdelik dilimleri e okul sisteminden kaldırıldı. MEB'in e okul sisteminde yayınlanan listede sadece kontenjan bilgileri bırakıldı. Yüzdelik dilimlerinin sistemden neden kaldırıldığı bilinmezken ilk gün sisteme bakanlar liselerin yüzdelik dilimlerini gördüler. Sizlere MEB'in ilk gün yayınladığı ve İstanbul liselerinin yüzdelik dilimlerinin yer aldığı listeleri sunuyoruz. Fatih, Beşiktaş. Büyükçekmece, Esenler, Bayrampaşa, Maltepe, Pendik, Üsküdar, Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar başta olmak üzere tüm ilçelerin lise taban puanları ve sıralaması bu ilk listede yer alıyordu.

MEB'in ilk gün yayınlayıp sonradan kaldırdığı listelerde İstanbul ilçelerindeki okulların yüzdelik dilimleri ile birlikte EYP yani en yüksek ve EDP en düşük puanları da gösterilmişti. LGS sonuçlarına göre lise tercihi yaparken lisenin yüzdelik diliminin dikkate alınması gerekiyor. Sitemizde yayınladığımız İstanbul okulları yüzdelik dilimleri MEB tarafından 2 Temmuz 2018 tarihinde e okul sisteminde yayınlanıp bir gün sonra kaldırılan ilk veriler.



İstanbul tüm ilçelerinin lise puan sıralaması ve yüzdelik dilimleri için tıklayın