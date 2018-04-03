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MEB'in çalıştayında olay tespit! İmam hatipliler Deizm'e kayıyor

MEB'in çalıştayında olay tespit! İmam hatipliler Deizm'e kayıyor

KONYA Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Gençlik ve İnanç' konulu çalıştayında, imam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kaydığı sonucuna ulaşıldı. Gençlerin eşcinselliğe bakış açılarındaki değişimin de tartışıldığı çalıştayda, 'Eşcinsellik, normal ve hatta sempatik görülebilmektedir' denildi.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 11:53 - Güncelleme: 03-04-2018 11:53

MİLLİ Eğitim'in Konya'da düzenlediği çalıştayda dikkat çekici tespitler yapıldı. İmam hatip liselerinde din kültürü ve ahlak bilgisi ve meslek dersi veren 50 öğretmenin katıldığı çalıştayda, din dersi öğretmeninin öğrencisine uygun rol model olamadığı, çocukların sorularının ya yanıtsız kaldığı ya da bastırıldığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ders materyallerinin çocuklar değil yetişkinlere uygun ve yetersiz olduğu sonucuna ulaşıldı.

DEİZM İNANCI ÖN PLANA ÇIKIYOR: İmam hatip öğretmenlerinin beş grup halinde yaptığı müzakerelerle oluşturulan çalıştayda, "İtikadî anlamda sorunları olan gençlerde özellikle deizm inancı ön plana çıkmakta, ateizm bu bağlamda daha geride kalmaktadır" tespiti yapıldı. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, öğrencilerin kötülük meselesi çerçevesinde, "Neden Tanrı'nın yeryüzünde kötülüklere müdahale etmediği ve sessiz kaldığı" sorusu bir inanç problemi olarak değerlendirildi ve kader, Allah'ın zatı ve tasavvuru, sabır, tevekkül gibi konuların anlaşılamadığı vurgulandı. 

Çalıştayda din adamlarının birbiri ile çelişen açıklamaları da eleştirildi. Okullardaki din ve bilimin çeliştiği düşüncesini besleyecek dini anlatımların öğrencilerde inanç problemlerine neden olduğu belirtilerek, "Hurafeler din addedilmektedir. Dini anlatan kişiler arasında yaşanan tartışmalar ve sunulan dini bilgilerdeki tutarsızlıklar gençlerde din düşüncesinin saygınlığına zarar vermektedir" denildi.

Deizm nedir Deizm İslam'ı ve Allah'ı ret mi ediyor

'EŞCİNSELLİK SEMPATİK GÖRÜLEBİLMEKTE'
Gençlerin eşcinsellik konusundaki tutum ve bakış açılarındaki değişimin de tartışıldığı çalıştayda, "Eşcinsellik, pek çok lise öğrencisinde normal ve hatta sempatik görülebilmekte ve bir sapkınlık olarak değil cinsel bir tercih olarak nitelendirilmektedir. Öğrenciler eşcinselliği özgürlük bağlamında anlamakta, özgürlüğün ne olduğu öğrenciye yeterince anlatılamamaktadır" sonucuna varıldı. 

Çalıştayda din dersi öğretmenlerinin mizacının sert olması ergenlik çağındaki öğrencilerin öğretmenle devamlı çatışma yaşamalarına neden olduğu ve bunun da derse karşı olumsuz tutum oluşturduğu belirtildi.

'ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİN GÖREBİLECEĞİ PAYLAŞIMLARINA DİKKAT ETMELİ'
Öğretmenlerin sosyal medyada öğrencileri ile etkileşim içerisinde olduklarında belli ilke ve sınırlarla hareket etmesi gerektiği vurgulanırken, "Öğretmen öğrencilerin görebileceği paylaşımlarına dikkat etmeli ve toplumun sinir uçlarını harekete geçirecek ideoloji, siyaset, mezhep ve cemaat tarafgirliği gibi ayrıştırıcı paylaşımlardan uzak durmalıdır. Öğretmen sosyal medyada dini ve siyasi konularda öğrencilerinin görebileceği şekilde polemiğe girmemelidir. Kendi mahremini paylaşmamaya özen göstermeli ve öğrencisine sosyal medyadaki mahremiyetine dair rehberlik etmelidir" değerlendirmesi yapıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 03 Nisan 2018 12:51 BÖYLE BU KAFALARLA GİDİLİRSE DAHA NELER OLUR DİYANET TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMUYOR İNSANLAR TARİKATLARIN CEMATLERİN ELİNE DÜŞÜYOR DİN ANLAYIŞINIDA ONLARDAN ÖĞRENİYOR DEİZM VE BAŞKA YERLERE KAYMASIDA BUNDAN

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