Mardin'de sıcak temas: 1 asker şehit oldu

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker ağır yaralandı. Yaralı askerlerden biri şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.
Yaralanan askerler helikopterle sevk edildiği Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan askerlerden biri şehit oldu.
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