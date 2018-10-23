Mardin'de sıcak temas: 1 asker şehit oldu

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker ağır yaralandı. Yaralı askerlerden biri şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Yaralanan askerler helikopterle sevk edildiği Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan askerlerden biri şehit oldu.