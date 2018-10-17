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Mansur Yavaş İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı mı oluyor?..

Mansur Yavaş İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı mı oluyor?..

2014'te yapılan yerel seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan aday olan Mansur Yavaş'ın, 2019'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olabileceği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 08:36 - Güncelleme: 17-10-2018 09:28

CHP'de yerel seçim için aday belirleme çalışmaları hızlanırken, aday adayları kulisleri hareketlendirdi. CHP'de, belediye başkan adaylarıyla ilgili ilk adım 24 Ekim'de yapılacak Parti Meclisi toplantısında atılacak. Toplantı sonunda CHP'nin kazanmaya yakın olduğu 100'ün üzerinde ilçe ve beldedeki başkan adaylarını ilan etmesi bekleniyor.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ ÖNE ÇIKIYOR... CHP'de İstanbul ve İzmir adaylığı için çok sayıda isim konuşulurken Ankara'da öne çıkan isim 2014 seçimlerinde de CHP'nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş oldu. İYİ Parti'nin Ankara adayı olarak da ismi geçen Mansur Yavaş'ın ise iki partinin ortak adayı olmak istediği konuşuluyor.

CHP'DEN ORTAK ADAYA YEŞİL IŞIK... Bir CHP yöneticisi, "Biz her zaman söylediğimiz gibi tabanın sesini dinleyeceğiz. Genel Başkan'ın ifadesiyle sandık birliği, ittifakından yanayız. Ama aşağıdan böyle bir talep gelirse tabii bu da değerlendirilir. Ama şu anda yok" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ömer 17 Ekim 2018 09:41 chp ankarada ip ile güneydoğuda pkk ile diğer yerlerde fetö ile kolkola.

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KİMDİR ?
Mansur Yavaş
MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

MHP'den CHP'ye geçerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olan Mansur Yavaş, 1955 Beypazarı Ankara doğumlu. Siyaset sahnesine Beypazarı Belediye Başkanlığı ile etkili bir giriş yapan Mansur Yavaş'ın asıl mesleği avukatlık.

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