Mansur Yavaş İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı mı oluyor?..

CHP'de yerel seçim için aday belirleme çalışmaları hızlanırken, aday adayları kulisleri hareketlendirdi. CHP'de, belediye başkan adaylarıyla ilgili ilk adım 24 Ekim'de yapılacak Parti Meclisi toplantısında atılacak. Toplantı sonunda CHP'nin kazanmaya yakın olduğu 100'ün üzerinde ilçe ve beldedeki başkan adaylarını ilan etmesi bekleniyor.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ ÖNE ÇIKIYOR... CHP'de İstanbul ve İzmir adaylığı için çok sayıda isim konuşulurken Ankara'da öne çıkan isim 2014 seçimlerinde de CHP'nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş oldu. İYİ Parti'nin Ankara adayı olarak da ismi geçen Mansur Yavaş'ın ise iki partinin ortak adayı olmak istediği konuşuluyor.

CHP'DEN ORTAK ADAYA YEŞİL IŞIK... Bir CHP yöneticisi, "Biz her zaman söylediğimiz gibi tabanın sesini dinleyeceğiz. Genel Başkan'ın ifadesiyle sandık birliği, ittifakından yanayız. Ama aşağıdan böyle bir talep gelirse tabii bu da değerlendirilir. Ama şu anda yok" dedi.