Mansur Yavaş günler sonra açıkladı! Kılıçdaroğlu kendisine ne teklif etti

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, projelerini anlattı. Yavaş ayrıca, seçildiği takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutlaka görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. Yavaş, Kılıçdaroğlu'nın kendisine vekillik teklifinde bulunduğunu açıkladı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

Yavaş, randevu alınması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da Ankara'ya hizmet noktasında görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Yavaş'ın konuşmalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

MERAL HANIM DA DESTEK VERİYOR BİR PROBLEM YOK: Bir sefer CHP'den aday oldum. Daha önce de MHP'den aday oldum. Kalkıp AK Parti veya İYİ Parti'den aday olmam, 'her partiden aday oluyor algısı' beni incitirdi. İki siyasi parti başkanlarına teşekkür ediyorum. Bizim hitap ettiğimiz bir dilimiz var. Hangi partiden olursa olsun onların görüşüne saygı duyuyorsanız, tercih konusu oluyorsunuz. Sonuçta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemli makam. Sayın Akşener'i de ziyaret ettim. Sağolsun tamamıyla destek oluyor. Bu konuda bir problem yok.

BAŞKANLAR AKTİF SİYASETİN İÇİNDE OLMAMALIDIR: Daha önce de belediye başkanlığı yaptım. Seçim dönemi hariç benim ağzımdan tek bir siyasi demeç çıkmamıştır. Belediye başkanı aktif siyasetin içinde olmamalı. En güzel şekilde 24 saatimizi ayırarak hizmet etmemiz lazım diye düşünüyorum.

KILIÇDAROĞLU BANA VEKİLLİK TEKLİF ETTİ: Geçen CHP İl Başkanları toplantısında anlattım. Ben CHP'ye siyaset yapmak için gitmemiştim. Bunu açık bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu, 'Biz Mansur Yavaş'ı belediyeci kimliğiyle kabul ettik' dedi. Daha sonra ben seçilseydim, televizyonlarda söz vermiştim, istifa etmeyecektim. Ancak seçim bitti, bir sürü mücadele ettik, aradan zaman geçti, genel seçimler gelince sayın genel başkanımız milletvekilliği teklif etti. Kendisine teşekkür ettim, siyaset yapmak isteseydim kabul ederdim. Yeni tablo ortaya çıkınca seçimler bitince hiç kimseye duyurmadan istifa ettim ben.

BELEDİYE BAŞKANI İKEN ERDOĞAN'I ÇİÇEKLE KARŞILADIM: Ben Beypazarı belediye başkanıyken sayın Erdoğan'ı çiçekle karşılamış birisiyim. Tabii ki o hiyerarşi içerisinde muhtarından sayın Cumhurbaşkanına kadar herkesle çalışacağız. Ankaralıları mutlu etmeye çalışacağız. İnşallah güzel bir ilişki kurulur ve güzel hizmet ederiz.

İKİ SAAT İÇİNDE SONUÇLARI İNSANLARA DUYURACAĞIZ: 12 bin 300 sandık vardı. Şimdi tahmin ediyorum 13 bin olacak. Hem İYİ Parti hem CHP'nin buralara yeterince görevli koyması mümkün. Biz bunu üç-dört türlü kontrol edeceğiz. Eskiden İYİ Parti yoktu sandıkta. Dijital sistemde 2 saat içinde insanlara bunu duyurmayı planlıyoruz. Sandıklara hakim olmasan bence hiç siyasete soyunmasın. Biz geçmişten dersimizi aldık. Bu sadece Mansur Yavaş'ın seçim kazanması değil, insanların güveninin kaybolması çok kötü bir şey. İnşallah 2 saatte konuyu tam olarak alacak bir planlamayı yapıyoruz.