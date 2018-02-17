Maltepe’deki kentsel dönüşümde yeni gelişme

Alınan bu kararla, tapuların dağıtılmasının önünü açacak 1/1000’lik planlar için Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın talimatıyla hummalı bir çalışma başlatıldı. Daha önce onaylanan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde oy birliğiyle karara bağlandı.

Alınan bu kararla, tapuların dağıtılmasının önünü açacak 1/1000’lik planlar için çalışmalara start verildi. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın talimatıyla belediyeye bağlı ilgili birimler, 1000’lik planları Maltepe Belediyesi’nin Mart ayı Meclis toplantılarına yetiştirecek.

EŞİT EMSAL: İBB Meclisi’nde karara bağlanan planda, “eşit hizmet, eşit emsal” bakış açısıyla Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallerinin tamamında parsellerin büyüklüğüne göre kat sınırı en düşük 3, en yüksek 8 olarak belirlendi.

KILIÇ’TAN TEŞEKKÜR: Planla ilgili bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu planla 3 mahallemizde halkımızın bizlere ulaştırdığı itiraz ve talepleri İBB’ye ileterek ve bunun takipçisi olarak önemli kazanımlar elde ettik. Bu planın onaylanmasında emeği geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a, İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerine, İBB Meclisi’ne, Maltepe Belediye Meclisi’ne, siyasi partilerimizin Maltepe’deki temsilcilerine, muhtarlarımıza, plan üzerinde çalışan tüm sivil toplum kuruluşları ve her şeyden önce sağduyulu halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.