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Makam şoförüne ayda 14 bin TL verilmiş! 'Çivisi çıkmış memleket'

Makam şoförüne ayda 14 bin TL verilmiş! 'Çivisi çıkmış memleket'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda (KIB-TEK) 6 bin TL maaşla çalışan makam şoförünün 14 bin TL ek mesai aldığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 18:19 - Güncelleme: 03-04-2018 18:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun yönetim kurulu üyesinin 6 bin TL alan makam şoförünün, 2 yılda 336 bin TL ek mesai aldığı belirtildi.

Makam şoförünün aylık 14 bin TL ek mesai aldığını Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın da doğruladığı ifade edildi.

"GEÇEN YIL EK MESAİYE 120 MİLYON TL ÖDENDİ"

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ek mesainin maliyenin en büyük sorunu olduğunu belirterek, geçen yıl devletin 120 milyon TL ek mesai ödediğini söyledi.

KKTC basını haberi, "Çivisi çıkmış memleket" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 03 Nisan 2018 19:16 yaziklar olsun o kisilere,devlet parasini suistimal edenlere....

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