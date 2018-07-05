Mahkeme: İnsanlar ve hayvanlar aynı haklara sahiptir

Sputnik Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttarakhand Yüksek Mahkemesi, dün aldığı kararla hayvanların 'tüzel kişilik veya varlık' statüsünde olduğuna hükmetti.

KUŞLAR VE SUDA YAŞAYANLAR DAHİL

Hakimler Rajiv Sharma ve Lokpal Singh ayrıca, hayvanlara karşı zulmün önlenmesi için aldıkları bir dizi kuralın 'bütün hayvan kırallığı üzerinde' geçerli olmasına karar verdi. Uttarakhand mahkemesi, yaptığı açıklamasında "Kuş ve suda yaşayanlar da dahil olmak üzere tüm hayvan krallığı, tüzel kişiler olarak ilan edildi" dedi.

Ulusal Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gereken kararın, kaçak avcılara, çevreyi kirleten şirketlere ve evcil hayvanları veya yabani hayvanları taciz edenlere yönelik caydırıcı bir etkisi olacak.

Öte yandan, Hindistan geçen yıl kutsal Ganj ve Yamuna nehirleri hakkında benzer bir çevre kararı verdi ve Yüksek Mahkeme, bölgeye bırakılan zehirli atıklarla mücadele etti.