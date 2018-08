Mahir Ünal açıkladı! AK Parti'de yönetimin yarısı değişiyor

AK Parti 18 Ağustos'ta olağan kongresini yapacak. Kongre öncesi önemli bir açıklama geldi. AK Parti'de yönetimin yarısı değişiyor. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal yaptığı açıklamada parti yönetiminin yarısının değişeceğini ve MKYK'ya da gençlerin geleceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber'de Aysun Torun'a gündemi değerlendirdi.

Mahir Ünal'ın sözlerinin satır başları şöyle: Hem devlet yönetiminin yeni teamüllerinin oluşması gerekiyor. Bakanlar Kurulu'nun tam da böyle olması gerekiyordu. Meclis grubunda bir değişiklik gerçekleşti.

Yeni bir sistem devrede, yeni sistemi eski alışkanlıklarımıza sürdürürsek bu yeni sisteme haksızlık olur. Şimdi biz her kongrede genel, yerel seçimde yarı yarıya bir değişim gerçekleştireceğiz. Yeni sistemle birlikte parti yönetimi de tüzüğümüz de değişiklik yapılacak. Başkanvekilliği kaldırılmayacak.

AK PARTİ'NİN GELENEĞİ HALİNE GELDİ: Şimdi biz her kongrede ve her genel seçimde, yerel seçimde yarı yarıya bir yenilenmeye gerçekleştiririz. Bu artık AK Parti'nin geleneği haline geldi. tabii ki MKYK'da da bir değişiklik olacak, yenilenecek.



MKYK'DA YENİ GENÇLER GELECEK: İşte biz kadın ve gençler konusunda AK Parti'nin özel bir hassasiyeti var. MKYK'ya da yeni gençlerimiz gelecek. Yeni siyasetin gereği olarak yeni bir siyasetçi profili de kaçınılmaz olarak oluşacak. Tüzük değişikliği gerçekleşecek. Çünkü sistem değişikliğiyle birlikte AK Parti'nin tüzüğünde de değişmesi gereken bazı hususlar var. Bu birilerinin görevden alınması değil, bu görev ve sorumluluklarda yer değiştirme mahiyetinde olacak.



GÖREV VE SORUMLULUKLARDA YER DEĞİŞTİRME: Genel Başkan Vekilliği kalacak ama diğer taraftan hükümetin kurulmasına ilişkin, koalisyona ilişkin parti tüzüğündeki bazı hükümler vardı. Doğal olarak bu hükümler kaldırılacak. Biz her zaman yenilenme gerçekleştirmişizdir. Bu birilerinin görevden alınması değil, bu görev ve sorumluluklardaki bir yer değişikliği mahiyetinde olacak.