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Mahir Ünal açıkladı! AK Parti'de yönetimin yarısı değişiyor

Mahir Ünal açıkladı! AK Parti'de yönetimin yarısı değişiyor

AK Parti'de 18 Ağustos'ta yapılacak olağan kongre öncesi önemli bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, kongre sonrası parti yönetiminin yarısının yenileneceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 12:44 - Güncelleme: 07-08-2018 12:44

AK Parti 18 Ağustos'ta olağan kongresini yapacak. Kongre öncesi önemli bir açıklama geldi. AK Parti'de yönetimin yarısı değişiyor. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal yaptığı açıklamada parti yönetiminin yarısının değişeceğini ve MKYK'ya da gençlerin geleceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber'de Aysun Torun'a gündemi değerlendirdi.

Mahir Ünal'ın sözlerinin satır başları şöyle: Hem devlet yönetiminin yeni teamüllerinin oluşması gerekiyor. Bakanlar Kurulu'nun tam da böyle olması gerekiyordu. Meclis grubunda bir değişiklik gerçekleşti.

Yeni bir sistem devrede, yeni sistemi eski alışkanlıklarımıza sürdürürsek bu yeni sisteme haksızlık olur. Şimdi biz her kongrede genel, yerel seçimde yarı yarıya bir değişim gerçekleştireceğiz. Yeni sistemle birlikte parti yönetimi de tüzüğümüz de değişiklik yapılacak. Başkanvekilliği kaldırılmayacak.

AK PARTİ'NİN GELENEĞİ HALİNE GELDİ: Şimdi biz her kongrede ve her genel seçimde, yerel seçimde yarı yarıya bir yenilenmeye gerçekleştiririz. Bu artık AK Parti'nin geleneği haline geldi. tabii ki MKYK'da da bir değişiklik olacak, yenilenecek.

MKYK'DA YENİ GENÇLER GELECEK: İşte biz kadın ve gençler konusunda AK Parti'nin özel bir hassasiyeti var. MKYK'ya da yeni gençlerimiz gelecek. Yeni siyasetin gereği olarak yeni bir siyasetçi profili de kaçınılmaz olarak oluşacak. Tüzük değişikliği gerçekleşecek. Çünkü sistem değişikliğiyle birlikte AK Parti'nin tüzüğünde de değişmesi gereken bazı hususlar var. Bu birilerinin görevden alınması değil, bu görev ve sorumluluklarda yer değiştirme mahiyetinde olacak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARDA YER DEĞİŞTİRME: Genel Başkan Vekilliği kalacak ama diğer taraftan hükümetin kurulmasına ilişkin, koalisyona ilişkin parti tüzüğündeki bazı hükümler vardı. Doğal olarak bu hükümler kaldırılacak. Biz her zaman yenilenme gerçekleştirmişizdir. Bu birilerinin görevden alınması değil, bu görev ve sorumluluklardaki bir yer değişikliği mahiyetinde olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 13:26 Memleket yanıyor,hala koltuk sevdasındalar.Tez elden sizden kurtulsak inşallahç

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KİMDİR ?
Mahir Ünal
MAHİR ÜNAL KİMDİR?

64. hükümette Kültür ve Turizm bakanı olan Mahir Ünal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Mahir Ünal'ın özgeçmişi. Mahir Ünal, 1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş Elbistan'da doğdu. Babasının adı Mehmet Reşat,

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