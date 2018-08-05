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Maduro'ya İHA ile suikast girişimi! Venezuela lideri ölümden döndü

Maduro'ya İHA ile suikast girişimi! Venezuela lideri ölümden döndü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşurken, bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 06:51 - Güncelleme: 05-08-2018 07:14

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Maduro, başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü İHA'lar ile saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını belirtti.

İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı. Devlet Başkanı Maduro'nun, Venezuela’nın Ulusal Muhafız Ordusunun başkent Caracas’taki 81. kuruluş töreninde yaptığı konuşma televizyonlarda canlı yayımlanan konuşması sırasında sesin kesildiği ve etrafta insansız hava araçlarının görüldüğü bildirildi.

MADURO İKİ ÜLKEYİ SUÇLADI... Bomba yüklü drone ile suikast girişiminden yara almadan kurtulan Maduro, yaptığı açıklamada ABD ve Kolombiya'yı suçladı ve saldırganlardan bazılarının yakalandığını söyledi. Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" dedi. Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının "aşırı sağcı"lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, Kolombiya ve ABD'yi suçlayarak saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi.

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