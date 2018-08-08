Maduro suikast girişiminde isim verdi

Venezuela Başkanı Nicolas Maduro, geçen cumartesi günü kendisine yönelik düzenlenen suikast girişimden muhalefet lideri Julio Borges'ı sorumlu tuttu.

Maduro, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, suikast girişiminin ardından tutuklanan 6 kişinin ifadelerine bakıldığında Kolombiya'da sürgünde yaşayan muhalefet lideri Borges'ın bu olaydan sorumlu olduğunu öne sürdü.

"Verilen birkaç ifade Jolio Borges'a işaret ediyor. Soruşturmalar da öyle." diyen Maduro, Borges'ın bu olaydaki rolü hakkında daha fazla detay vermedi.

Maduro ayrıca, sosyal medyadaki görüntülerde polis tarafından tutuklandığı görülen muhalefet milletvekili Juan Requesens'in de isminin şüpheliler arasında olduğunu aktardı.

Yaklaşık iki saat sunum yapan Maduro, şüphelilerin videoları ve patlayan droneların fotoğraflarını paylaştı.

Suikast girişiminde yaralanan askerlerin şapkalarını da elinde tutan Maduro, ABD ve Kolombiya'daki yetkililere gerekli delilleri sunacaklarını, bu olayı düzenleyen ve finanse edenlerin yakalanması için iş birliklerini isteyeceklerini kaydetti.

Bu arada Sosyalist Parti lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Borges ve Requesens'in dokunulmazlıkları olduğunu ancak bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlayacaklarını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.