Macron'dan sonra İspanya başbakanına suikast girişimi...

AVRUPA, liderlere suikast hazırlığı operasyonlarıyla sarsılıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a suikast yapmaya hazırlanan 6 kişilik timin yakalanmasının üzerinden iki gün geçmeden bu sefer de İspanya Polisi, Başbakan Pedro Sanchez'e yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.

YALNIZ KURT SNİPER SİLAHIYLA YAKALANDI... Gözaltına alınan saldırganın 63 yaşındaki Manuel Murillo Sanchez isimli bir kişi olduğu ve 'yalnız kurt' olduğu bildiriliyor. Sanchez'in evinde yapılan aramada sniper silahı bulundu. Saldırganın Barcelona yakınlarındaki Terrassa kentinde yakalandığı açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a saldırı planlayan altı şüpheli, hafta içinde yakalanmıştı. Fransız gizli servisi, saldırganların aşırı sağla bağlantılı olduğunu duyurmuştu.